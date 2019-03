Michael Cohen, ex abogado personal de Donald Trump, sale de una audiencia a puertas cerradas con la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes en el Capitolio el miércoles, 6 de marzo del 2019. Trump declaró el viernes, 8 de marzo, que él rechazó un pedido personal de perdón de su ex abogado Michael Cohen en la mayor aserción hasta el momento de que Cohen pudiera haber mentido bajo juramento. (AP Foto/Alex Brandon) less