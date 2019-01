Trump hará ''anuncio importante'' sobre frontera con México

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump se aprestaba el sábado a hacer un "anuncio importante" por la tarde sobre el cierre del gobierno y la frontera con México, mientras el cierre del gobierno por su insistencia de financiamiento para el muro fronterizo mantiene paralizadas las operaciones federales por quinta semana.

Los demócratas están proponiendo ahora cientos de millones de dólares para la designación de nuevos jueces de inmigración y mejoras a los puertos de entrada desde México, pero nada para el muro, dijo un asesor de la Cámara de Representantes, mientras el partido comienza a desarrollar su visión sobre el mejoramiento de la seguridad en la frontera.

Después de días de amargos enfrentamientos entre Trump y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, no estaba claro si los dos acontecimientos representaban pasos serios hacia la resolución de la desagradable pelea partidista o si son simplemente posturas para negociar. Sin embargo, fueron los primeros signos tangibles de movimiento en una disputa que ha causado un cierre parcial del gobierno, que el sábado entró en su 29º día, un récord.

La negativa de Trump a firmar proyectos de ley de gastos que carecen de los 5.700 millones de dólares que él quiere empezar para construir ese muro, al que se oponen los demócratas, ha provocado el cierre.

De momento la Casa Blanca no dio detalles sobre lo que el mandatario anunciaría, pero no se espera que Trump firme una declaración de emergencia nacional con la que ha estado amenazando como una opción para eludir al Congreso, según dos personas familiarizadas con la planificación.

En cambio, se espera que Trump esboce un nuevo acuerdo con propuestas específicas que el gobierno cree podrían allanar el camino hacia el fin del cierre gubernamental, según una de las personas consultadas. Ninguna de ellas estaba autorizada para declarar sobre el anuncio y hablaron a condición de guardar el anonimato.

En el 29o día de un cierre que ha dejado a cientos de miles de trabajadores gubernamentales sin paga, el anuncio representa la primera apertura importante del presidente en torno al tema desde el 8 de enero, cuando pronunció un discurso desde la Oficina Oval en el que defendió sus argumentos sobre la necesidad de su muro.

El presidente y sus asesores han dicho que él no cederá en su exigencia de que se asignen 5.700 millones de dólares para la construcción de la barrera. Los demócratas han criticado los ofrecimientos del gobierno y han dicho que no negociarán hasta que se reabra.

Los demócratas proponen 563 millones de dólares para contratar a 75 jueces de inmigración más, ya que los actuales enfrentan grandes retrasos en el procesamiento de casos, y 524 millones de dólares para mejorar los puertos de entrada en Calexico, California, y San Luis, Arizona, dijo el asesor de los demócratas en la cámara. El dinero se añadirá a los proyectos de ley de gastos, negociados en gran medida entre la Cámara de Representantes y el Senado, que la cámara baja tiene previsto votar la próxima semana.

Además, los demócratas estaban trabajando para aumentar los fondos para contratar más personal de seguridad fronteriza y para sensores y otra tecnología en un proyecto de ley separado que financiaría al Departamento de Seguridad Nacional, pero sin otorgar fondos para un muro u otras barreras físicas, dijo el asesor.

