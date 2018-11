Trump participa de centenario de fin de la Guerra Mundial

El presidente ruso Vladimir Putin conversa con la canciller alemana Angela Merkel y el presidente estadounidense Donald Trump en una ceremonia en el Arco de Triunfo de París, al conmemorar el centenario del Armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial, domingo 11 de noviembre de 2018. (Ludovic Marin/Pool Photo via AP) less El presidente ruso Vladimir Putin conversa con la canciller alemana Angela Merkel y el presidente estadounidense Donald Trump en una ceremonia en el Arco de Triunfo de París, al conmemorar el centenario del ... more Photo: Ludovic Marin, AP Photo: Ludovic Marin, AP Image 1 of / 1 Caption Close Trump participa de centenario de fin de la Guerra Mundial 1 / 1 Back to Gallery

PARÍS (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump se sumó a decenas de gobernantes mundiales en París el domingo para recordar el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial.

Los mandatarios se reunieron bajo la lluvia en torno a la Tumba del Soldado Desconocido en la base del Arco de Triunfo un siglo después de la guerra en que murieron millones. Sonaron las campanas a lo largo del Frente Occidental y aviones de guerra sobrevolaron el lugar en el momento exacto que finalizó la contienda.

Trump y la primera dama Melania Trump no se reunieron previamente en el Palacio del Eliseo con la mayoría de los presidentes y dignatarios que fueron juntos en un autobús a la ceremonia. Y Trump no estuvo presente cuando llegaron los demás gobernantes, caminando bajo la lluvia bajo paraguas negros en el momento en que las campanas dejaron de sonar. Arribaron minutos tarde y no estuvieron presentes en el momento exacto _las 11 de la mañana del 11 de noviembre de 1918_ en que finalizaron los cuatro años de combates.

La secretaria de prensa Sarah Huckabee Sanders dijo que la caravana del presidente recorrió a solas la avenida Champs-Élysées, cerrada al tráfico. Pero una mujer con el pecho descubierto superó los controles de seguridad y se lanzó a la calles gritando “pacificador falso” al paso de los autos. Llevaba las palabras “falso” y “paz” escritas en el pecho.

La policía detuvo a la mujer y la caravana continuó su camino sin inconvenientes. El grupo feminista Femen se declaró responsable.