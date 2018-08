Presentan evidencia sobre los enormes gastos de Manafort

Photo: AP Image 1 of / 1 Caption Close Image 1 of 1 Esta fotografía proporcionada por el Departamento de Justicia fue presentada por el gobierno como evidencia el miércoles 1 de agosto de 2018 durante el segundo día del juicio por fraude a Paul Manafort, exjefe de la campaña de Donald Trump, en un tribunal federal en Alexandria, Virginia. La imagen muestra un traje propiedad de Manafort. (Departmento de Justicia vía AP) less Esta fotografía proporcionada por el Departamento de Justicia fue presentada por el gobierno como evidencia el miércoles 1 de agosto de 2018 durante el segundo día del juicio por fraude a Paul Manafort, ... more Photo: AP Presentan evidencia sobre los enormes gastos de Manafort 1 / 1 Back to Gallery

ALEXANDRIA, Virginia, EE.UU. (AP) — Paul Manafort, exjefe de la campaña de Donald Trump, canalizó personalmente millones de dólares en transferencias internacionales para pagar trajes de lujo y más de tres millones de dólares en mejoras a diversas casas que posee, declararon testigos el miércoles en el segundo día de su juicio por fraude financiero.

Con el testimonio se pretende reforzar el argumento de la fiscalía de que Manafort le ocultó millones de dólares en ingresos al Servicio Interno de Impuestos (IRS, por sus siglas en inglés) y utilizó los fondos para financiar su elegante estilo de vida. Las versiones de los testigos también tenían como objetivo contradecir a los abogados de Manafort, que han indicado que culparán de cualquier conducta ilegal a Rick Gates, que durante años fungió como su subalterno.

El enfoque de la fiscalía en las finanzas personales de Manafort _en ocasiones explicadas con todo detalle_ dejó ver la gran cantidad de documentos acumulados por el equipo del fiscal especial Robert Mueller en su caso contra el añejo consultor político. Sin embargo, también puso a prueba la paciencia del juez federal de distrito T.S. Ellis III, que repetidas veces regañó a los abogados del gobierno por lo que dijo era un volumen excesivo de información innecesaria.

Ellis, que le advirtió a los fiscales que no utilizaran la palabra “oligarcas” para describir a los ucranianos acaudalados en el caso, los amonestó varias veces por pasar tanto tiempo documentando el estilo de vida extravagante de Manafort.

Ser rico no es un delito, hizo notar. Y el término peyorativo “oligarcas” y la evidencia de mejoras al hogar no necesariamente son relevantes a los cargos en cuestión, agregó.

“El gobierno no desea enjuiciar a alguien porque porta ropa bonita, ¿o sí?”, dijo Ellis tras escuchar el testimonio de que Manafort había gastado más de 900.000 dólares en ropa de una boutique de la que era uno de sólo unos 40 clientes. “Pasemos a otra cosa”.

Ellis incluso le llamó la atención a los abogados de ambas partes por echar la mirada hacia arriba en señal de desaprobación.

Es el primer juicio relacionado con la pesquisa del fiscal especial, al que el año pasado se le encargó investigar acerca de los esfuerzos de Rusia para influir en los comicios de 2016 y determinar si la campaña de Trump tuvo algo que ver en ello. Hasta ahora, Manafort es la única persona que ha sido juzgada en la pesquisa, a pesar de que los cargos de fraude bancario y evasión fiscal no están relacionados con una posible colusión.

El fiscal Greg Andres argumentó que documentar ante el jurado la cantidad de dinero que Manafort gastaba es importante para el caso.

“Juez, este no es un esfuerzo para demostrar que el señor Manafort vivía elegantemente”, señaló Andres. “Es evidencia de sus ingresos”.

La audiencia captó la atención del presidente Trump, que defendió su contratación de Manafort en 2016 e insinuó que estaba siendo tratado peor que el mafioso Al Capone. Sarah Huckabee Sanders, secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo que el mandatario siente que Manafort ha sido tratado injustamente.

"¿Por qué el gobierno no me dijo que él estaba siendo investigado?", tuiteó Trump el miércoles. "Estos viejos cargos no tienen nada que ver con una colusión... ¡son una falsedad!"

Manafort tiene un segundo juicio programado para septiembre en el Distrito de Columbia. Involucra las acusaciones de que actuó como un agente extranjero no registrado en favor de intereses ucranianos y efectuó declaraciones falsas al gobierno de Estados Unidos.

___

Chad Day está en Twitter como https://twitter.com/ChadSDay y Eric Tucker como http://www.twitter.com/etuckerAP