Ubican a adolescente y hombre de EEUU en México

Photo: AP Image 1 of / 1 Caption Close Image 1 of 1 ARCHIVO - Fotos de archivo sin fecha de Amy Yu, a la izquierda, de 16 años, y Kevin Esterly, de 45, quienes fueron localizados en la localidad turística de Playa del Carmen, en México, el sábado 17 de marzo de 2018, después de la desaparición de ambos en Pensilvania, según la policía de Allentown. Yu y Esterly fueron puestos a disposición de las autoridades estadunidenses. (Departamento de Policía de Allentown, Pensilvania, vía AP). less ARCHIVO - Fotos de archivo sin fecha de Amy Yu, a la izquierda, de 16 años, y Kevin Esterly, de 45, quienes fueron localizados en la localidad turística de Playa del Carmen, en México, el sábado 17 de marzo ... more Photo: AP Ubican a adolescente y hombre de EEUU en México 1 / 1 Back to Gallery

ALLENTOWN, Pensilvania, EE.UU. (AP) — Una adolescente y un hombre de 45 años que solía llevársela de la escuela sin permiso de los padres de ella fueron localizados en México y él quedó arrestado tras denunciada la desaparición de ambos, dijeron las autoridades.

Las autoridades estadounidenses y mexicanas ubicaron el sábado a Kevin Esterly y Amy Yu, de 16 años, en Playa del Carmen, según el periódico The Morning Call de Allentown. Ambos fueron regresados a Estados Unidos.

Esterly, casado y padre de cuatro hijos, quedó detenido y enfrentará un cargo de intromisión en la custodia de una menor en Pensilvania.

La policía dijo a la madre de Amy que su hija fue encontrada ilesa, según el periódico.

Esterly y Amy estaban desaparecidos desde el 5 de marzo. La policía emitió una alerta de persona desaparecida y había solicitado una orden de captura contra el hombre.

Las autoridades creen que la adolescente se había ido por su voluntad con Esterly.

La madre de la chica, Miu Luu, dijo al periódico The Morning Call de Allentown que lloró de alivio al enterarse de que su hija estaba bien.

“Por dos semanas no he podido dormir, no he podido comer, ahora estoy muy feliz”, dijo la mujer.

La pareja estaba desaparecida desde el 5 de marzo, cuando según la policía compraron boletos de ida de Filadelfia a Dallas y de allí fueron a Cancún.

Antes se reportó que Amy conoció a Esterly en la iglesia hace años y que la menor es amiga de una de las hijas de Esterly. La esposa de Esterly, Stacy Esterly, dijo antes mediante su abogado que ella y su esposo llevaban tiempo discutiendo por la relación de él con la chica, según The Morning Call.

El abogado de la esposa, John Waldron, dijo al diario que ella estaba “muy feliz y aliviada” al enterarse de que su esposa junto con la chica habían sido encontrados.

"Ella quiere que Amy esté con su mamá, es lo que siempre quiso. Ella está contenta de que Amy está bien y de que Kevin está con las autoridades", dijo el abogado.