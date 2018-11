Una garra y una espada, entre los peores juguetes navideños

James Swartz, director del gurpo de protección al consumidor con sede en Massachusetts, World Against Toys Causing Harm, muestra la "slash claw" de Black Panther durante su presentación de la lista anual de la agrupación a los peores juguetes para la temporada navideña el martes 13 de noviembre de 2018 en Boston. (AP Foto/Steven Senne)

BOSTON (AP) — Una “garra” de Black Panther y una espada de plástico de los Power Rangers encabezan la lista anual de los peores juguetes para Navidad de acuerdo a un grupo de seguridad para el consumidor en Estados Unidos.

World Against Toys Causing Harm, conocido por sus siglas en inglés W.A.T.C.H, presentó el martes su 46ta lista anual de los 10 “peores juguetes” en el Hospital Infantil Franciscano de Boston.

Joan Siff, presidenta de la organización sin fines de lucro, dijo que muchos de los juguetes en la lista representan distintos riesgos, como de ahogamiento y oculares, así como distintas amenazas que surgen cada año a pesar de los esfuerzos del grupo.

Siff aconsejó a los padres de familia que compren “a la defensiva” y no se vean engañados por una falsa sensación de seguridad solo porque el juguete sea de una marca reconocida o se venda en una tienda establecida. En Estados Unidos, cada tres minutos ingresa un niño a un hospital con una lesión relacionada al uso de algún juguete, según el Center for Injury and Research del Hospital Infantil Nacional.

Por ejemplo, una muñeca Cabbage Patch Kids que apareció en el listado de este año, aparece recomendada para niños de al menos dos años, pero incluye un tutú intercambiable y una banda para el cabello que representan un riesgo de ahogamiento, dijo James Swartz, el abogado penalista que funge como director de W.A.T.C.H.

El pequeño martillo que viene con el xilófono en forma de oruga de VTech _un juguete para niños de hasta 18 meses_ representa una amenaza similar, afirmó.

Otro de los juguetes en la lista es una pistola Nerf que dispara discos suaves, un “cohete de pie” que dispara proyectiles con puntas de hule espuma a más de 60 metros en el aire (200 pies) y un juego de plástico para “cortar fruta”, que incluye un cuchillo de juguete de plástico rígido y que supuestamente es apropiado para niños mayores de dos años.

Pero la Toy Association, un grupo comercial de la industria que representa a la mayoría de las compañías jugueteras que aparecen este año, se quejó de que el listado es parcial, impreciso e “innecesariamente alarmante” para los padres de familia. Señaló que muchos de los riesgos que resalta W.A.T.C.H aparecen detallados claramente en los paquetes e instructivos de los juguetes. También dijo que solo dos de los productos en el listado de los últimos cinco años fueron llamados a revisión y que dos ya habían sido retirados de los anaqueles antes de la publicación de la lista de W.A.T.C.H.