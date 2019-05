Univisión recupera entrevista de Ramos a Nicolás Maduro

CARACAS (AP) — La cadena estadounidense Univisión anunció el jueves que ha sido recuperada la entrevista que un equipo periodístico de la televisora encabezado por Jorge Ramos realizó en febrero al mandatario venezolano Nicolás Maduro, quien la interrumpió de manera abrupta y confiscó el material.

Desde la capital española en el noticiero del canal, Ramos afirmó que la recuperación del vídeo es "un verdadero triunfo en contra de la censura".

"Hemos recuperado el vídeo de la entrevista con el gobernante venezolano Nicolás Maduro que nos fue robada el pasado 25 de febrero en el palacio de Miraflores", aseveró.

Ramos, uno de los periodistas de habla hispana más influyentes, recordó que Maduro interrumpió la entrevista después de 17 minutos.

A Maduro "no le gustaron las preguntas, se levantó, se fue y sus agentes incautaron el equipo de televisión que llevábamos, las tarjetas de vídeo donde se encontraba la entrevista”, justo después que le mostró un video en su iPad, grabado el día anterior, en que se veía a jóvenes venezolanos comiendo sobras de la parte trasera de un camión de basura.

Ramos, que tras una breve detención fue deportado al día siguiente, indicó que el vídeo fue recuperado "gracias a fuentes confidenciales" que por razones de su seguridad "no vamos a decir quiénes son".

Acto seguido, el periodista ofreció un adelanto de la entrevista que será transmitida en su totalidad el domingo.

En el informe divulgado en su página en Internet, Univisión resaltó que "no hay un minuto libre de tensión en la entrevista con Nicolás Maduro".

En un fragmento de la entrevista se puede ver el momento en que Ramos intenta entregar una lista con los nombres de 400 de los 989 presos políticos que para la fecha las organizaciones no gubernamentales contabilizaban en Venezuela.

Maduro se rehusó a recibir la lista y negó que en Venezuela existan presos políticos.

"Ten la seguridad que no me la voy a llevar. Tú te llevas tu basurita compadre. Agarra tu basurita, Jorge Ramos", dijo Maduro, afirmando que en Venezuela “no hay prisioneros por su pensamiento político”.

"Vienes a provocarme. Te vas a tragar tu provocación. Te vas a tragar con una Coca-Cola tu provocación. En Venezuela hay un régimen de derecho. Hemos sido víctimas de ataques violentos en varios períodos. Y ante todos esos atentados y esos procesos de violencia ha actuado la justicia”, añadió el mandatario venezolano.

Las preguntas de Ramos incomodaron a Maduro desde un primer momento, informó Univisión.

"Usted sabe, usted no es el presidente legítimo. Entonces, ¿cómo le llamo? Para ellos (el Parlamento) usted es un dictador", le dijo Ramos, según la televisora, destacando que "el mandatario ya no logra sostener la mirada por más de unos segundos sobre su interlocutor".

Acto seguido, Maduro respondió: "Me tienes que llamar como dice la Constitución. Yo me llamo Nicolás, un solo nombre tengo: Nicolás Maduro Moros. Soy un obrero, un hombre sencillo, por voto popular he sido electo y reelecto presidente. Así que, bueno, ya te corresponde a ti cómo me quieras llamar".

"Esta entrevista, te digo, no tiene ningún sentido ni para mí ni para ti, ¿Oíste? Yo creo que es mejor suspenderla, ¿Oíste? Te agradezco todo, hasta luego", expresó Maduro poco antes de levantarse de su silla, agregó Univisión.

Al día siguiente, luego de dejar el hotel donde estaban alojados para dirigirse al aeropuerto, escoltados por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), los periodistas de Univisión abordaron un vuelo comercial con rumbo a Miami.