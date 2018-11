Uruguay se pregunta si Mujica desea volver a ser presidente

En esta foto del 29 de octubre de 2018, el expresidente de Uruguay, José Mujica, muestra su apoyo a un partidario después de asistir a una ceremonia gubernamental en honor al héroe de la guerra de independencia Joaquín Lencinas, también conocido como "Ansina", en Montevideo, Uruguay. (AP Foto / Matilde Campodonico) less En esta foto del 29 de octubre de 2018, el expresidente de Uruguay, José Mujica, muestra su apoyo a un partidario después de asistir a una ceremonia gubernamental en honor al héroe de la guerra de ... more Photo: Matilde Campodonico, AP

MONTEVIDEO (AP) — José Mujica ha dicho una y otra vez que no se postulará a la presidencia en las elecciones de octubre de 2019 y ha pedido a las empresas encuestadoras que dejen de medir su popularidad.

"Agradezco mucho pero no me pongan más en las encuestas. Yo no corro esa carrera. El matungo está cansado para una penca tan larga", dijo el expresidente que gobernó Uruguay entre 2010 y 2015, lustro durante el cual adquirió una enorme popularidad mundial gracias a su estilo de vida austero, su ropa mundana, su lenguaje directo y su prédica contra el consumismo.

Sin embargo, Mujica sigue figurando entre el electorado uruguayo porque en el fondo nadie está seguro de mantenga su promesa de no volver a buscar el poder.

Es “el líder político más importante del país”, dijo Ignacio Zuasnabar, director de Equipos, una de las principales empresas de medición de opinión pública. “Él dice que no va a ser candidato, posiblemente es cierto que no quiere ir, pero política es política y habría que esperar un tiempo más para darlo por fuera de la carrera”, agregó en declaraciones al semanario Búsqueda.

Mujica divide las aguas en todo sentido: muchos lo aman y muchos lo rechazan con idéntico fervor. Esta polarización es uno de los dos argumentos que él ha dado para no ser candidato. Dice que no quiere contribuir a dividir a Uruguay como ha ocurrido en otros países de la región.

Otro argumento para no postularse es su edad. “La biología no entiende momentos políticos, no le interesa. Y en función de la biología yo tengo una vieja decisión que la sigo sosteniendo: no voy a ser candidato. Y lo quiero dejar claro. ¡No puedo discutir políticamente con mis tripas!”, dijo Mujica --de 83 años-- en julio.

¿Por qué, entonces, la insistencia de sus simpatizantes y la desconfianza de sus detractores?

El asunto es que muchos no están dispuestos a aceptar que “Pepe” no sea el candidato de la coalición de izquierda Frente Amplio en las elecciones presidenciales del año entrante. Por el momento, el Frente no ha definido cuál será su candidato y muchos creen que él sería su mejor carta de triunfo.

Con un panorama electoral local muy disputado y las influyentes derrotas de los aliados del Frente Amplio en los vecinos Argentina y Brasil, algunos creen que su carisma es fundamental para sortear una situación que no parece fácil.

El alcalde del departamento de Rocha, Aníbal Pereira, dijo a The Associated Press que hay una porción importante de los uruguayos --e incluso, según él, no solo del Frente Amplio-- que quiere que Mujica se postule. Pereira es integrante del Movimiento de Participación Popular, el sector político del expresidente y uno de los que compone el Frente Amplio. Sin embargo, Pereira agregó que ya intentó convencer a Mujica de que acepte volver a postularse y no pudo. “Sus razones son de recibo y tengo que aceptarlas. No voy a seguirle insistiendo”.

Mujica recoge una fuerte adhesión de los sectores más postergados. “Quiero que sea candidato porque es de pueblo”, dijo a The Associated Press Cristina González, que trabaja en una empresa de limpieza. “Muchos lo critican porque le sacó a los ricos para darnos a los pobres”.

Sin embargo, no todos están seguros de que sea un buen postulante.

“El rechazo a Mujica es muy alto. Incluso entre los simpatizantes del Frente Amplio, cuando pueden responder a una encuesta a través de internet y no frente a un encuestador, más del 60% no lo quiere como candidato”, dijo a la AP Alain Mizrahi, director de Radar, una firma de mediciones de opinión pública.

Según Mizrahi, durante su gobierno Mujica se ganó la adhesión de los pobres, pero también el encono de las clases medias, incluyendo a los votantes de su partido. “Sospecho que se vincula por su desprecio hacia el que se mató estudiando, hacia los emprendedores, hacia el que se destaca, su permanente emparejar hacia abajo”, explicó.

Una encuesta reciente de otra empresa --Equipos, que trabaja con entrevistas cara a cara-- reveló que cuando se le pregunta a los votantes del Frente Amplio qué candidato prefieren, y se nombran sus principales dirigentes, el que reúne más votos es Mujica, con 41%.

María Santos, que trabaja en un estudio jurídico, comparte ese sentimiento. No ha decidido por quién votará en 2019, pero sí sabe que no quiere a Mujica otra vez.

“Mujica adorna los informativos con discursos ocurrentes, pero tuvo su oportunidad como presidente y la desperdició. Permitió un aumento de la delincuencia como el país nunca conoció”, dijo, molesta con un aumento de la criminalidad.

El gobierno del exmandatario uruguayo estuvo lejos de la imagen idílica que se pregonó en la prensa internacional.

“Mujica es un gran representante popular. Tiene una empatía muy especial con la gente más humilde, pero eso no lo convierte en un buen legislador y tampoco lo convirtió en un buen presidente”, dijo a la AP el politólogo Adolfo Garcé.

Mujica tomó de su antecesor Tabaré Vázquez --quien volvió al poder en 2015 y es el actual mandatario-- un Estado con superávit fiscal primario y se lo devolvió al propio Vázquez con déficit.

“No fue un buen gestor. Se propuso construir acuerdos en políticas muy relevantes y lo logró en cuatro áreas claves: educación, seguridad, energía y medio ambiente. Avanzó mucho en energía, pero muy poco en educación. En economía apostó a que las empresas públicas fueran un motor de desarrollo, pero impulsaron más el gasto público que el crecimiento. La historia lo recordará como un gran político y como un presidente trabajador aunque poco efectivo”, agregó Garcé.

A pesar de que Mujica insista en que no se postulará otra vez, sigue siendo una figura central en la política de Uruguay. No hay día en que la prensa no publique sus opiniones a favor o en contra de quienes ya han anunciado su voluntad de ser el candidato presidencial del Frente Amplio.

Todos los interesados deberán competir en una elección interna fijada para el 30 de junio de 2019 y de los actuales precandidatos confirmados el favorito es el alcalde de Montevideo, Daniel Martínez. Mujica no simpatiza con él, un ingeniero que llegó a la alcaldía en 2015 derrotando a la esposa del expresidente, la senadora Lucía Topolansky.

En esta elección preliminar influirá poco cómo le está yendo al gobierno de Vázquez. Eso empezará a contar cuando cada partido tenga su candidato y comience la competencia entre ellos. Lo decisivo en esta instancia es la necesidad del Frente Amplio de elegir a una fórmula presidencial que potencie sus posibilidades de lograr un cuarto gobierno consecutivo.

Mientras casi todos los sectores políticos que integran el Frente Amplio ya han anunciado a qué candidato apoyarán, el MPP de Mujica aún no lo ha hecho, lo que para algunos es signo de que a último momento se informará que su candidato será el mismísimo Pepe.

“En una barra de amigos aposté varios asados a que Mujica será candidato. Espero no haberme equivocado, porque, si no, me saldrá bastante caro”, dijo el periodista Iván Kirichenko.

Las dudas están alimentadas por el hecho de que Mujica también dijo que no sería candidato antes de las elecciones de 2009, pero luego sí lo fue y las ganó. Además, ahora también admitió que es posible que sea candidato a vicepresidente.

“No se puede descartar 100% que vaya a ser candidato, pero creo que es honesto cuando explica las razones por las cuales no lo será”, dijo Garcé. “Yo lo veo deprimido y en retirada”.