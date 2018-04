Varela: Error, carta de abogados de Organización Trump





El presidente panameño Juan Carlos Varela concede una entrevista a The Associated Press en el hotel Westin en Lima, Perú, el viernes 13 de abril de 2018. (AP Foto/Juan Pablo Azabache)

En esta imagen puede apreciarse la palabra T-R-U-M-P que fue retirada del letrero del hotel que solía llamarse Trump Ocean Club International Hotel and Tower en Ciudad de Panamá, el lunes 9 de abril de 2018. (AP Foto/Arnulfo Franco)

LIMA (AP) — El presidente panameño Juan Carlos Varela dijo el viernes que los abogados de la Organización Trump cometieron un error al enviar una carta a su oficina en la que le solicitan su ayuda en una disputa por el control de un hotel de lujo, medida que los expertos dicen mezcló flagrantemente los intereses empresariales y gubernamentales del presidente de Estados Unidos.

De visita en Perú para participar en la Cumbre de las Américas, Varela le dijo a The Associated Press que no cree que Donald Trump haya intervenido directamente en el envío de la misiva, e indicó que él no se siente presionado para involucrarse en la resolución del pleito.

Sin mencionar específicamente al mandatario estadounidense, dijo que es importante que los funcionarios públicos separen claramente sus intereses privados y los de la población.

“Ese es un muro que debe erigirse”, señaló. “Uno tiene que hacer a un lado sus intereses privados y enfocarse en los intereses de su pueblo”.

La misiva de un despacho de abogados panameño en nombre de la compañía de Trump llegó a la oficina de Varela tras meses de una amarga disputa por un hotel en Panamá, y proporcionó una muestra palpable del tipo de conflicto que los expertos temían podía ocurrir cuando Trump se negó a desligarse de su amplio imperio de hoteles y otros intereses en más de 20 países después de que asumió la presidencia de Estados Unidos.

La Organización Trump alega que los dueños de la propiedad a la orilla del mar en Panamá pusieron fin indebidamente a su acuerdo de administración, amparados en el el argumento de que la imagen de la marca se había deteriorado y que los administradores estaban realizando una mala gestión.

En marzo, funcionarios judiciales panameños que apoyaban al propietario mayoritario y una juez de paz respaldada por policías le ordenaron al equipo administrativo de Trump que desalojara la propiedad. En un video difundido por todo el mundo, los trabajadores retiraron el nombre de Trump del hotel y le pusieron un nuevo nombre.

Varela indicó que la primera vez que se enteró de la carta fue cuando vio un encabezado en el periódico, y dijo que nunca la leyó.

En la misiva fechada el 22 de marzo, de la cual la AP obtuvo una copia, abogados de la Organización Trump solicitaban “en forma urgente” la influencia del líder panameño para ayudar a revertir el cáustico desalojo de la compañía como administradora de la torre de lujo de 70 pisos.

En la carta nunca se menciona a Trump ni su papel como presidente, pero sí se afirma que la organización estaba al tanto de la “separación de poderes” en Panamá y en esencia le pedía a Varela que de todas formas interviniera en el proceso judicial.

Afirma también que el desalojo viola un tratado de inversión firmado entre ambas naciones y deja entrever que el gobierno panameño, no la nueva administración del hotel, podría ser responsabilizado por cualquier delito.

Varela dijo que la misiva no lo influyó ni tendrá ningún impacto en las relaciones entre Estados Unidos y los gobiernos panameños.

“Creo que los abogados cometieron un error al enviar esa carta”, señaló.

Trump también iba a asistir a la Cumbre de las Américas, pero canceló para manejar la respuesta estadounidense a un presunto ataque con armas químicas a civiles en Siria. En su lugar envió al vicepresidente Mike Pence.

Con relación a la crisis en Venezuela, Varela dijo que prevé que los líderes internacionales puedan usar la cumbre para formar un consenso con el fin de exhortar al presidente Nicolás Maduro a que dialogue con la oposición, un enfoque que dijo preferir al de aplicar más sanciones.

“Si seguimos aplicando más sanciones y lastimando a personas inocentes, eso también es un problema”, señaló.