Vinicius, del Real Madrid, sufre mordida en división juvenil

MADRID (AP) — El Real Madrid buscaba que su promisorio jugador adolescente Vinicius ganara experiencia en su equipo de la categoría B. El brasileño se llevó algo más que el roce normal de un partido, pues sufrió un mordisco en la cabeza.

Vinicius, de 18 años y por quien el Madrid pagó el año pasado la friolera de 45 millones de euros (52 millones de dólares), fue mordido el domingo, tras enfrascarse en un forcejeo durante un derbi de la categoría juvenil ante el Atlético de Madrid.

El brasileño y Tachi, capitán del Atleti, cayeron al césped mientras disputaban el balón. Cuando Vinicius dio un empujón a su rival y trató de incorporarse, Tachi lo mordió en la nuca.

Hubo después un conato de riña entre distintos jugadores. Vinicius y Tachi se llevaron tarjetas amarillas.

Tachi se disculpó el lunes.

“No me siento orgulloso de lo que ocurrió, y no refleja nada cómo soy como jugador”, manifestó el capitán en el sitio Web de su club. “Esta acción no representa los valores que el club inculca en la Academia y sé que no es un ejemplo para los chicos que vienen desde abajo”.

El jugador afirmó que después del encuentro había buscado a Vinicius para hablar con él.

“Nos dimos un abrazo y todo quedó ahí”, relató. “Ahora tengo que aprender de una situación como ésta y mirar hacia adelante”.

Vinicius anotó los dos tantos de su equipo, incluido uno mediante un estupendo derechazo combado y al ángulo.

El veloz ariete, adquirido al Flamengo, es conocido por sus hábiles gambetas. Se le ha comparado a menudo con Robinho, el exjugador del Real Madrid y de la selección brasileña.