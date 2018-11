Whitaker a Graham: pesquisa de Mueller seguirá, según fuente

El secretario de Justicia interino de Estados Unidos, Matthew Whitaker, ofrece un discurso en un acto por el Día de los Veteranos, el 15 de noviembre de 2018, en el Departamento de Justicia, en Washington. (AP Foto/Pablo Martinez Monsivais) less El secretario de Justicia interino de Estados Unidos, Matthew Whitaker, ofrece un discurso en un acto por el Día de los Veteranos, el 15 de noviembre de 2018, en el Departamento de Justicia, en Washington. (AP ... more Photo: Pablo Martinez Monsivais, AP Photo: Pablo Martinez Monsivais, AP Image 1 of / 1 Caption Close Whitaker a Graham: pesquisa de Mueller seguirá, según fuente 1 / 1 Back to Gallery

WASHINGTON (AP) — La investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la intromisión de Rusia en las elecciones a la presidencia de Estados Unidos seguirá adelante, dijo el secretario de Justicia interino, Matthew Whitaker, a la senadora republicana Lindsey Graham durante una reunión, según una persona familiarizada con la situación.

La reunión entre Graham y Whitaker el jueves coincidió con los esfuerzos de un grupo bipartidista de senadores para aprobar una legislación que proteja el trabajo de Mueller. Los senadores están preocupados por las críticas vertidas en el pasado por Whitaker contra la pesquisa, que analiza además los vínculos de Rusia con el equipo de campaña Donald Trump. El presidente nombró a Whitaker la semana pasada.

Whitaker dijo a Graham que la investigación continuaría, dijo la fuente, que no estaba autorizada a discutir la reunión en público y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, y otros miembros de su partido solicitaron a Whitaker que se aparte de la supervisión del trabajo de Mueller.

Una vocera del Departamento de Justicia dijo antes esta semana que Whitaker seguirá el protocolo del departamento y consultará con altos funcionarios de ética “sobre sus responsabilidades de supervisión y los asuntos que pueden justificar una recusación”.

Whitaker sucederá al vicesecretario de Justicia, Rod Rosenstein, en la supervisión de la investigación. Rosenstein, que en su día dijo al Congreso que no veía motivos para despedir a Mueller, asumió una tarea que correspondía a su por entonces jefe, Jeff Sessions, se recusó porque trabajó en la campaña presidencial.

La decisión de Sessions enfureció a Trump y llevó a su renuncia a petición del dirigente.

Trump ha criticado repetidamente a Mueller y califica la pesquisa de invención.

El jueves escribió en Twitter que la investigación es "UNA CAZA DE BRUJAS TOTAL COMO NINGUNA HORA EN LA HISTORIA ESTADOUNIDENSE”.