Yelich, de Cerveceros, dice no a Festival de Cuadrangulares

ARCHIVO - En esta foto de archivo del martes 2 de julio de 2019, el jugador de los Cerveceros de Milwaukee, Christian Yelich (22), batea un jonrón solitario contra el abridor de los Rojos de Cincinnati, Tanner Roark, durante el cuarto inning de um juego de béisbol, en Cincinnati. (AP Foto/Gary Landers) less ARCHIVO - En esta foto de archivo del martes 2 de julio de 2019, el jugador de los Cerveceros de Milwaukee, Christian Yelich (22), batea un jonrón solitario contra el abridor de los Rojos de Cincinnati, Tanner ... more Photo: Gary Landers, AP Photo: Gary Landers, AP Image 1 of / 1 Caption Close Yelich, de Cerveceros, dice no a Festival de Cuadrangulares 1 / 1 Back to Gallery

PITTSBURGH, Pensilvania, EE.UU. (AP) — El actual Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, Christian Yelich de los Cerveceros de Milwaukee, se retiró del Festival de Cuadrangulares del Juego de Estrellas del próximo lunes debido a una lesión en la espalda. Será reemplazado por el toletero de los Atléticos de Oakland, Matt Chapman.

Las Grandes Ligas anunciaron el domingo que Yelich no participará en el derby. Yelich lidera las Mayores con 31 jonrones, pero en ocasiones ha lidiado con problemas en la espalda a lo largo de la primera mitad de temporada. Yelich había estado practicando para la competencia y rompió una ventana de una casa flotante atracada fuera del PNC Park al inicio de esta semana.

Yelich también fue votado para ser titular en el Juego de Estrellas del martes y planea ver acción.

“Aún me gustaría intentar y jugar”, dijo Yelich. “Creo que podré. Simplemente no pensé que fuera a poder realizar esa cantidad de swings y lo que el derby demandaba. Si no iba a rendir como debía y hacerle justicia y ofrecer el esfuerzo que se merece, no creí que fuera una buena idea hacerlo”.

El manager de Milwaukee, Craig Counsell, comentó que el equipo no espera que Yelich se ausente tras la pausa. Tiene la aprobación del equipo para jugar el martes.

“Esta no es una lesión del tipo de las que se enlista de ninguna manera”, aclaró Counsell. “Me gustaría que juegue si es capaz (de hacerlo)”.