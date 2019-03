Ziering, Ringwald y Whedon reaccionan a deceso de Luke Perry

En esta foto del 26 de enero del 2011, el actor Luke Perry posa en Nueva York. Perry, quien adquirió fama instantánea como el chico rico y rebelde Dylan McKay en "Beverly Hills, 90210", murió el lunes 4 de marzo del 2019 tras sufrir un derrame cerebral masivo. Tenía 52 años. (AP Foto/Jeff Christensen, Archivo)

Reacciones a la muerte de Luke Perry, cuyos créditos incluyeron "Beverly Hills, 90210", ''Buffy the Vampire Slayer" y "Riverdale".

— "Por siempre disfrutaré las entrañables memorias que compartimos los últimos treinta años. Que tu viaje en adelante sea enriquecido por las magníficas almas que se han ido antes que tú, así como lo has hecho aquí con aquellos que dejas atrás" — Ian Ziering, en Twitter.

— "Mi corazón está roto. Te voy a extrañar tanto Luke Perry. Le envío todo mi amor a tu familia" — Molly Ringwald, en Twitter.

— “Como una figura paterna y un mentor para el joven elenco de la serie, Luke fue increíblemente generoso y llenó el set de amor y bondad" — Productores y elenco de "Riverdale" en un comunicado.

— "Luke Perry fue mi 1er amor platónico. Más como una obsesión (usaba broches con su rostro para la escuela). Solía soñar con lograr llegar a LA solo para conocerlo. Nunca lo conocí, pero siempre oí que era realmente una gran persona" — Olivia Munn, en Twitter.

— "La primera vez que vi a Luke Perry hablamos del tipo de película que queríamos que fuera ‘Buffy'. Le pregunté si había visto alguna vez 'Near Dark' y me echó una mirada como de ‘CÓMO TE ATREVES A PREGUNTAR’ y supe que nos íbamos a llevar bien. Chistoso, comprometido y siempre cortés. No debió haberse ido” — Joss Whedon, vía Twitter.

— "Desgarrador. Absolutamente desgarrador” — Josh Gad, vía Twitter.

— "Luke Perry era un actor de carácter en el cuerpo de un galán. Mucho respeto" — Jon Cryer, en Twitter.

— “Me desperté esta mañana hecha un mar de lágrimas. Luke Perry era el ser humano más amable, cálido y amoroso. Siempre se desvivía para hacerme sentir segura, escuchada y vista en su presencia. Te amo tanto Luke. Gracias por ser un rayo de luz para mí y para tantos otros" — Asha Bromfield, actriz de "Riverdale", en Instagram.

— "Te extrañaré, ‘papá’. Agradecido por la oportunidad de haberte conocido" — Alyson Stoner, quien coprotagonizó con Perry "Alice Upside Down", vía Twitter.

— "Muy triste por esta pérdida. Luke Perry no era solo un actor talentoso, sino una persona cálida y amable que enorgulleció a su estado" — el senador Sherrod Brown, vía Twitter.

— "Descansa Luke _ la forma en que siempre me trataste (y a todo el que te presenté, sin importar lo mucho que gritaran de emoción y alegría) _ en paz — Donnie Wahlberg, vía Twitter.

— "Estoy absolutamente destrozada. Luke fue una fuerza tremenda en la vida de muchos. Fue un alma muy sensible que fue amable, generosa y siempre luchó por los menos favorecidos. Era una voz fuerte y un activista que será echado de menos por todos los que lo conocieron. Dejó su marca para nunca ser olvidado. Mi corazón está con su familia, amigos y admiradores de todo el mundo” — Gabrielle Carteris, presidenta del sindicato de actores SAG-AFTRA que actuó en "Beverly Hills, 90210".

— "Una de las almas más amables y dulces que este mundo haya conocido #qepdlukeperry" —Robin Givens de "Riverdale", vía Twitter.

— "Me desperté abruptamente a las 4:30 am pensando en ti Luke y no pude volver a dormir, entonces 5 horas después escuché que te has ido. Las lágrimas no han parado y nunca lo harán. Eras ese tipo, ese amigo eterno, siempre nos cuidamos y siempre te recordaré de esta manera" — Kristy Swanson de "Buffy the Vampire Slayer", vía Twitter.

— "Tan desconsolado por Luke. Fue padre, hermano, amigo y mentor. Cada noche antes de grabar una escena, me llamaba y hablábamos de... todo. Voy a extrañar esas llamadas. Mi corazón está con su familia y amigos" — Creador de "Riverdale" Roberto Aguirre Sacasa, vía Twitter.

— "Luke siempre será parte de la famlia FOX. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia en este momento difícil. Lo extrañaremos profundamente” — Fox, el canal de "Beverly Hills, 90210", en un comunicado.