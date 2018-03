HKO-WHL-Sums-M.j-Bdn

Wheat Kings 5, Warriors 4 (SO)

First Period

1. Moose Jaw, Klatt 6 (Tracey) 4:47.

2. Moose Jaw, Jeannot 39 (Halbgewachs, Howden) 8:20.

3. Moose Jaw, Klatt 7 (Tracey, Sosunov) 10:13.

Penalties — Howden M.j (cross checking) 5:33; Mattheos Bdn (high sticking) 18:57.

Second Period

4. Moose Jaw, Jeannot 40 (Howden) 6:17 (sh).

5. Brandon, Weinger 31 (Lewis, Gutenberg) 11:42.

6. Brandon, Burzan 14 (Reinhardt, Wytinck) 13:49.

Penalties — Loschiavo M.j (checking from behind) 5:54; Jeannot M.j (interference) 17:07; Hartje Bdn (delay of game) 19:03; Jeannot M.j (tripping) 19:31.

Third Period

7. Brandon, Lewis 44 (Gutenberg, Mattheos) 7:36 (pp).

8. Brandon, Burzan 15 (Higson, Shearer) 18:53.

Penalties — Sosunov M.j (tripping) 6:54.

Overtime

No Scoring.

Penalties — None.

Shootout — Brandon wins 2-1

Brandon: , Mattheos goal, Lewis miss, Gutenberg miss, McCorrister miss, Weinger miss, Burzan goal.

Moose Jaw: , Howden miss, Halbgewachs miss, Almeida goal, Jeannot miss, Popple miss, Wood miss.

Shots on goal by

Moose Jaw 8 9 1 3 _ 21 Brandon 8 14 9 4 _ 35

Goal — Moose Jaw: Evanoff (L, 15-4-0-1). Brandon: Myskiw (W, 11-5-2-0).

Power plays (goals-chances) — Moose Jaw: 0-2; Brandon: 1-5.

Referees — Sean Raphael, Bryce Sebastian. Linesmen — Curtis Funk, Tannum Wyonzek.

Attendance — 5,621 at Brandon, Man.