HKO-WHL-Sums-Spo-Por

Chiefs 4, Winterhawks 3 (1st OT)

First Period

1. Spokane, Reid 1 (Woods, Toporowski) 18:32.

Penalties — Smith Spo (tripping) 6:28; Texeira Por, Elynuik Spo (roughing) 9:04; De Jong Por (slashing) 9:26; Fafrak Spo (tripping) 14:57; Hamaliuk Spo (cross checking) 19:56.

Second Period

2. Portland, Cholowski 1 (Glass, Bellows) 0:48 (pp).

3. Spokane, Woods 1 (McGrew, Toporowski) 1:07.

4. Portland, Jokiharju 1 (Gilliss, Gricius) 5:51.

5. Spokane, Elynuik 1 (Woods, Zummack) 11:55 (pp).

6. Portland, Cholowski 2 (Bellows, Jokiharju) 17:02.

Penalties — Kolle Por (kneeing) 10:36.

Third Period

No Scoring.

Penalties — McKay Spo (roughing) 3:11; Spokane bench (too many men, served by Toporowski) 18:24.

First Overtime

7. Spokane, Toporowski 1 (McGrew) 2:15.

Penalties — None.

Shots on goal by

Spokane 14 13 10 2 _ 39 Portland 8 10 20 1 _ 39

Goal — Spokane: Brkin (W, 1-0-0). Portland: Kehler (L, 0-0-1).

Power plays (goals-chances) — Spokane: 1-2; Portland: 1-4.

Referees — Brett Iverson, Mark Pearce. Linesmen — Nick Bilko, Erik Freeman.

Attendance — 5,732 at Portland.