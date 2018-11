HKO-WHL-Sums-Thunderbirds-Winterhawks

Winterhawks 4, Thunderbirds 3

First Period

1. Portland, Newkirk 14 (Glass) 7:23 (sh).

2. Seattle, Andrusiak 13 (Huo, Lee) 7:43 (pp).

3. Portland, Dureau 3 (Newkirk, Jarvis) 18:58.

Penalties — Perna Por (high sticking) 3:14; Volcan Sea (high sticking) 4:05; Hanus Por (tripping) 6:38; Carpendale Sea, Hamaliuk Sea, Freadrich Por, Gricius Por (roughing) 19:14; Harsch Sea (holding) 19:53.

Second Period

4. Portland, Glass 9 (Blichfeld, De Jong) 0:28 (pp).

5. Seattle, Andrusiak 14 (Wedman) 5:05.

6. Portland, Mannek 7 (De Jong, Gricius) 18:43.

Penalties — Seattle bench (too many men, served by Davidson) 1:51; Ludvig Por (interference) 12:07; Kukuca Sea (hooking) 13:16.

Third Period

7. Seattle, Andrusiak 15 (Wedman, Volcan) 19:15.

Penalties — Kaluski Sea (interference) 1:49.

Shots on goal by

Seattle 6 6 6 _ 18 Portland 22 10 13 _ 45

Goal — Seattle: Hughes (L, ). Portland: Farkas (W, ).

Power plays (goals-chances) — Seattle: 1-3; Portland: 1-4.

Referees — Duncan Brow, Brett Iverson. Linesmen — Ron Dietterle, Brett Mackey.

Attendance — 5,357 at Portland.