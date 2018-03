HKO-WHL-Sums-Vic-Van

Royals 7, Giants 3

First Period

1. Victoria, Phillips 1 (Gregor) 7:18.

2. Victoria, Jarratt 1 (Fizer, Buziak) 13:52.

3. Victoria, Soy 1 (Gregor, Hannoun) 17:44 (pp).

Penalties — Plouffe Van (tripping) 8:42; Kichton Van (tripping) 15:48; Byram Van (hooking) 17:12; Reddekopp Vic (interference) 19:33.

Second Period

4. Vancouver, Plouffe 1 (Byram, Holt) 1:33 (pp).

5. Vancouver, Koch 1 (Benson, Ronning) 7:20.

6. Victoria, Hannoun 1 (Phillips, Reddekopp) 12:22.

7. Victoria, Soy 2 (Phillips, Hannoun) 13:54 (pp).

Penalties — Bulych Van (high sticking) 2:03; Roman Van (high sticking) 12:28; Victoria bench (too many men, served by Fizer) 15:20; Gregor Vic (tripping) 19:12; Prowse Vic (high sticking) 19:12.

Third Period

8. Victoria, Soy 3 (Hannoun, Phillips) 3:10.

9. Victoria, de Wit 2 (Freadrich, Hannoun) 11:52 (pp).

10. Vancouver, Dmytriw 1 (Popowich, Byram) 18:00.

Penalties — Holt Van (charging) 7:17; Benson Van, Soy Vic (roughing) 7:17; Benson Van (interference) 9:58.

Shots on goal by

Victoria 11 13 7 _ 31 Vancouver 5 11 14 _ 30

Goal — Victoria: Outhouse (W, 2-2-0), D. McNabb (17:10 third, 4 shots, 3 saves). Vancouver: Tendeck (L, 1-1-0).

Power plays (goals-chances) — Victoria: 3-7; Vancouver: 1-4.

Referees — Brett Iverson, Steve Papp. Linesmen — Michael Bean, Nathan Van Oosten.

Attendance — 4,823 at Langley, B.C.