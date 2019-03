HKO-WHL-Sums-Victoria-Seattle

Thunderbirds 2, Royals 1

First Period

1. Seattle, Philp 23 (Rybinski, Wedman) 4:40 (pp).

Penalties — Lamb Vic (high sticking) 4:00; Richards Sea (inter. on goaltender) 10:49; Prowse Vic, Kubicek Sea (roughing) 18:56; Sidaway Vic (boarding) 19:22.

Second Period

2. Seattle, Philp 24 (Mount, Carpendale) 17:47.

3. Victoria, Martynov 11 (Prowse, Schultz) 19:59 (pp).

Penalties — Bauer Sea (high sticking) 2:05; Doust Vic, Volcan Sea (roughing) 9:57; Wedman Sea (boarding) 9:57; Sidaway Vic (checking to the head) 13:09; Williams Sea (delay of game) 19:25.

Third Period

No Scoring.

Penalties — Rybinski Sea (hooking) 19:45.

Shots on goal by

Victoria 8 10 2 _ 20 Seattle 14 10 8 _ 32

Goal — Victoria: Gould (L, ). Seattle: Ross (W, ).

Power plays (goals-chances) — Victoria: 1-5; Seattle: 1-3.

Referees — Duncan Brow, Kevin Bennett. Linesmen — Nathan Van Oosten, Ron Dietterle.

Attendance — 5,305 at Seattle.