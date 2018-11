IN-House-9-Cnty

By The Associated Press

Here are the latest, unofficial returns from Indiana by county in

the race for U.S. House District 9.

TP PR Watson Hllngsw Brown 12 12 2,996 4,157 Clark 72 72 19,208 23,722 Crawford 13 13 1,395 1,972 Floyd 60 54 14,500 17,304 Harrison 39 38 5,434 10,118 Jackson 30 30 4,481 9,934 Johnson 135 122 18,039 33,660 Lawrence 40 36 4,907 10,547 Monroe 82 31 16,964 9,707 Morgan 37 35 5,495 12,352 Orange 22 22 2,270 4,486 Scott 8 8 1,667 2,379 Washington 21 21 2,968 6,361 Totals 571 494 100,324 146,699

AP Elections 11-08-2018 14:00