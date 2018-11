NV-Uncontested

Here is a list of uncontested races in Nevada.

State Senate - District 10

Yvanna Cancela (i), Dem

State Assembly - District 1

Daniele Monroe-Moreno (i), Dem

State Assembly - District 6

William McCurdy (i), Dem

State Assembly - District 7

Dina Neal (i), Dem

State Assembly - District 14

Maggie Carlton (i), Dem

State Assembly - District 16

Heidi Swank (i), Dem

State Assembly - District 19

Chris Edwards (i), GOP

State Assembly - District 24

Sarah Peters, Dem

State Assembly - District 27

Teresa Benitez-Thompson (i), Dem

State Assembly - District 28

Edgar Flores (i), Dem

State Assembly - District 30

Michael Sprinkle (i), Dem

State Assembly - District 33

John Ellison (i), GOP

State Assembly - District 38

Robin Titus (i), GOP

State Assembly - District 42

Alexander Assefa, Dem

District Attorney - Washoe

Chris Hicks, GOP

District Attorney - Clark

Steven Wolfson, Dem

