Angels 2, Blue Jays 1

Toronto Los Angeles ab r h bi ab r h bi Pearce lf 4 0 3 0 Kinsler 2b 4 0 0 0 Smoak 1b 4 0 0 0 Trout dh 3 0 0 0 Solarte 3b 4 0 0 0 Upton lf 2 1 0 0 Morales dh 4 0 2 0 Pujols 1b 3 1 2 1 Pillar cf 4 0 1 0 Vlbuena 3b 3 0 1 1 R.Mrtin c 4 0 1 0 A.Smmns ss 3 0 0 0 Grichuk rf 4 0 0 0 K.Clhun rf 3 0 0 0 A.Diaz ss 3 1 1 0 Mldnado c 2 0 0 0 Grndrsn ph 1 0 0 0 Hrmsllo cf 3 0 0 0 D.Trvis 2b 4 0 1 1 Totals 36 1 9 1 Totals 26 2 3 2

Toronto 000 000 100—1 Los Angeles 200 000 00x—2

E_K.Calhoun (2). LOB_Toronto 8, Los Angeles 2. 2B_Pearce (6), Pillar (23), D.Travis (5), Pujols (11).

IP H R ER BB SO Toronto Estrada L,4-7 7 3 2 2 2 7 Clippard 1 0 0 0 0 0 Los Angeles Heaney W,4-5 7 9 1 1 0 4 Bedrosian H,5 1 0 0 0 0 0 Parker S,9-11 1 0 0 0 0 1

Umpires_Home, Manny Gonzalez; First, Andy Fletcher; Second, Todd Tichenor; Third, Laz Diaz.

T_2:17. A_38,028 (45,050).