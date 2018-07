Angels 3, Dodgers 2

Los Angeles (N) Los Angeles (A) ab r h bi ab r h bi Pderson lf 4 0 0 0 K.Clhun rf 4 0 0 0 Muncy 1b 4 0 0 0 Simmons ss 3 0 1 0 J.Trner 3b 3 1 0 0 Trout cf 3 0 0 0 Bllnger cf 3 1 1 0 Upton lf 3 0 0 0 M.Kemp dh 4 0 2 2 Pujols 1b 4 0 0 0 Grandal c 3 0 0 0 Ohtani dh 3 1 0 0 C.Tylor ss 4 0 0 0 Vlbuena 3b 2 0 0 0 Puig rf 3 0 0 0 Fltcher ph-3b 2 1 1 1 Utley 2b 3 0 1 0 Kinsler 2b 4 1 2 0 Frsythe 2b 0 0 0 0 Briceno c 3 0 1 0 Totals 31 2 4 2 Totals 31 3 5 1

Los Angeles (N) 000 101 000—2 Los Angeles (A) 000 001 002—3

E_Pujols (4), Muncy (6), Grandal (5), Puig (5). LOB_Los Angeles (N) 5, Los Angeles (A) 6. 2B_Bellinger (17), Simmons (16). SB_Ohtani (2).

IP H R ER BB SO Los Angeles (N) Maeda 5 2-3 3 1 1 2 9 Alexander H,9 1 1-3 0 0 0 0 3 Hudson H,1 1 0 0 0 1 1 Jansen L,0-2 BS,3 2-3 2 2 1 1 1 Los Angeles (A) Pena 5 1-3 3 2 2 1 8 Ramirez 1-3 1 0 0 2 0 Robles 1 1-3 0 0 0 0 2 Anderson 1 0 0 0 0 1 Parker W,2-1 1 0 0 0 0 1

Umpires_Home, Chad Whitson; First, Mike Winters; Second, Tim Timmons; Third, Rob Drake.

T_3:12. A_44,323 (45,050).