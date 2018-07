Angels 4, Dodgers 3

Los Angeles (N) Los Angeles (A) ab r h bi ab r h bi C.Tylor ss 4 0 1 0 Fltcher 3b 4 1 1 0 K.Hrnan lf-rf 4 0 0 0 Simmons ss 4 0 0 0 J.Trner 3b 4 0 1 0 Trout cf 3 0 1 0 Muncy 1b 4 0 1 0 Upton lf 4 0 1 2 M.Kemp dh 2 1 1 0 Pujols dh 2 1 1 1 Bllnger cf 4 0 0 0 Kinsler 2b 3 0 0 0 Frsythe 2b 2 1 0 0 J.Marte 1b 2 0 0 0 Puig rf 2 1 1 3 Ohtani ph 1 1 1 1 Pderson ph-lf 1 0 0 0 Vlbuena 1b 0 0 0 0 A.Brnes c 3 0 0 0 Mldnado c 3 1 1 0 K.Clhun rf 2 0 0 0 Totals 30 3 5 3 Totals 28 4 6 4

Los Angeles (N) 030 000 000—3 Los Angeles (A) 002 001 10x—4

DP_Los Angeles (N) 2, Los Angeles (A) 2. LOB_Los Angeles (N) 3, Los Angeles (A) 3. HR_Puig (11), Pujols (13), Ohtani (7).

IP H R ER BB SO Los Angeles (N) Wood 6 5 3 3 2 4 Chargois L,2-2 1-3 1 1 1 0 1 Paredes 0 0 0 0 1 0 Floro 1 2-3 0 0 0 0 0 Los Angeles (A) Heaney W,5-6 7 3 3 3 3 10 Robles H,4 1 1 0 0 0 0 Anderson S,4-5 1 1 0 0 0 1

Edw.Paredes pitched to 1 batter in the 7th

WP_Heaney.

Umpires_Home, Tim Timmons; First, Rob Drake; Second, Chad Whitson; Third, Mike Winters.

T_2:39. A_42,213 (45,050).