Angels 4, Reds 3

Cincinnati Los Angeles ab r h bi ab r h bi J.Wnker rf 2 0 0 0 Kinsler 2b 3 2 2 1 Kvlehan rf 1 1 1 0 Liriano rf 1 0 0 0 N.Snzel 3b 3 0 1 1 M.Trout cf 2 2 1 0 Blndino 3b 1 0 1 1 J.Blash lf 1 0 0 0 J.Votto 1b 1 0 0 0 J.Upton lf 3 0 0 1 B.Dixon 1b 1 0 0 0 C.Walsh ss 1 0 1 0 A.Dvall dh 2 0 1 1 A.Pjols 1b 3 0 2 2 Elzalde ph 1 0 1 0 K.Cwart 2b 1 0 0 0 Wlliams lf 3 0 0 0 Calhoun rf 3 0 1 0 Herrera lf 1 0 0 0 Frnndez 3b 1 0 0 0 Msoraco c 2 0 1 0 Z.Czart 3b 3 0 1 0 To.Cruz c 1 0 0 0 Yng Jr. pr 1 0 0 0 J.Praza ss 3 0 0 0 S.Ohtni dh 4 0 0 0 Sweeney ss 1 0 0 0 R.Rvera c 3 0 0 0 Hmilton cf 2 1 1 0 Fltcher ss 2 0 1 0 P.Ervin cf 1 0 0 0 C.Crter ph 1 0 0 0 Pnnngtn 2b 2 1 0 0 Gsselin 2b 1 0 0 0 Totals 29 3 7 3 Totals 33 4 9 4

Cincinnati 002 000 100—3 Los Angeles 202 000 00x—4

DP_Cincinnati 1, Los Angeles 0. LOB_Cincinnati 7, Los Angeles 6. 2B_Kivlehan (1), Pujols 2 (2). HR_Kinsler (1). CS_Senzel (1), Hamilton (3). SF_Duvall (1).

IP H R ER BB SO Cincinnati Bailey L, 0-1 4 6 4 4 1 2 Garrett 2 2 0 0 0 0 Reed 2 1 0 0 0 3 Los Angeles Richards W, 1-0 3 2-3 3 2 2 5 2 Lamb H, 2 2 1-3 0 0 0 1 0 Wood H, 2 1 3 1 1 0 0 Johnson H, 3 1 1 0 0 0 1 Krol S, 1-1 1 0 0 0 1 1

WP_Bailey, Richards.

Umpires_Home, Alfonso Marquez; First, Brian Gorman; Second, Kerwin Danley; Third, Ron Kulpa.

T_2:33. A_6,376