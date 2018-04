Angels 5, Royals 3

Los Angeles Kansas City ab r h bi ab r h bi Cozart 2b 3 1 0 1 Jay lf 4 0 0 0 Trout cf 5 1 1 2 Mrrfeld cf 4 0 1 0 Upton lf 5 1 2 1 Mstakas 3b 4 1 1 1 Pujols dh 4 0 1 0 Duda 1b 3 1 1 0 K.Clhun rf 4 0 1 0 Soler rf 4 1 1 0 A.Smmns ss 4 0 0 0 Orlando dh 3 0 1 0 Vlbuena 3b 4 2 2 1 Goins 2b 3 0 0 0 J.Marte 1b 4 0 0 0 A.Escbr ss 4 0 0 0 R.Rvera c 3 0 2 0 Butera c 3 0 1 1 Totals 36 5 9 5 Totals 32 3 6 2

Los Angeles 001 121 000—5 Kansas City 000 010 110—3

E_Soler (1). DP_Los Angeles 1. LOB_Los Angeles 7, Kansas City 7. 2B_Pujols (4). HR_Trout (6), Upton (4), Valbuena (3), Moustakas (3). SF_Cozart (1).

IP H R ER BB SO Los Angeles Richards W,2-0 5 1 1 1 3 5 Alvarez 1 1 0 0 0 3 Johnson 2-3 2 1 1 1 1 Parker H,1 1-3 2 1 1 1 0 Wood H,3 1 0 0 0 0 2 Middleton S,4-4 1 0 0 0 0 0 Kansas City Junis L,2-1 4 2-3 7 4 4 1 7 Flynn 2 1-3 1 1 0 1 1 Smith 2 1 0 0 0 3

G.Richards pitched to 1 batter in the 6th

Parker pitched to 2 batters in the 8th

WP_Richards 3.

Umpires_Home, Marvin Hudson; First, Quinn Wolcott; Second, Jeff Kellogg; Third, Chris Segal.

T_3:03. A_15,876 (37,903).