Astros 2, Mets 0

New York Houston ab r h bi ab r h bi Cabrera 2b 3 0 1 0 Sprnger rf 3 0 0 0 Ccchini 2b 1 0 0 0 D.Fsher rf 1 0 0 0 Cspedes lf 3 0 1 0 Bregman 3b 3 1 1 0 Jo.Mora lf 1 0 0 0 J.Davis 3b 1 0 1 0 J.Bruce rf 3 0 1 0 J.Altve 2b 3 0 1 1 dn Dkkr rf 1 0 1 0 J.Rojas 2b 1 0 0 0 Gnzalez 1b 4 0 0 0 C.Crrea ss 3 1 2 1 Frazier 3b 4 0 1 0 De Goti pr 1 0 0 0 Plwecki c 4 0 0 0 Gnzalez 1b 3 0 0 0 P.Evans dh 2 0 2 0 Reddick lf 2 0 1 0 Lagares cf 4 0 0 0 To.Kemp lf 1 0 1 0 Gllorme ss 3 0 1 0 E.Gttis dh 3 0 0 0 Mrsnick cf 2 0 0 0 B.McCnn c 2 0 0 0 Fdrwicz c 1 0 1 0 Totals 33 0 8 0 Totals 30 2 8 2

New York 000 000 000—0 Houston 011 000 00x—2

E_Cecchini (2). DP_New York 1, Houston 0. LOB_New York 8, Houston 5. 2B_den Dekker (1), Frazier (2), Bregman (3), Correa (1), Reddick (2). HR_Correa (1). SB_Bruce (1), Reddick (2). CS_Kemp (3).

IP H R ER BB SO New York Matz L, 0-4 6 5 2 2 0 9 Blevins 1-3 1 0 0 0 0 Ramos 2-3 0 0 0 1 0 Swarzak 1-3 2 0 0 0 1 Familia 2-3 0 0 0 0 0 Houston Verlander W, 1-1 7 5 0 0 1 3 Sipp H, 5 1 2 0 0 0 1 Harris S, 1-1 1 1 0 0 1 0

Umpires_Home, Larry Vanover; First, Jerry Meals; Second, Greg Gibson; Third, Lance Barksdale.

T_2:31. A_5,150