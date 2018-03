Astros 2, Yankees 0

Houston New York ab r h bi ab r h bi To.Kemp cf 4 0 2 0 Gardner dh 4 0 0 0 D.Fsher lf 4 0 0 0 Stanton lf 3 0 0 0 J.Davis 3b 4 1 1 1 Rbinson lf 0 0 0 0 T.White 2b 4 1 1 1 Sanchez c 2 0 0 0 A..Reed 1b 4 0 0 0 A.Rmine c 2 0 0 0 Fdrwicz c 3 0 0 0 Grgrius ss 3 0 0 0 G.Stbbs c 1 0 0 0 Avelino ss 1 0 0 0 K.Tcker rf 3 0 1 0 N.Wlker 1b 1 0 0 0 M.Stssi dh 2 0 0 0 T.Astin 1b 1 0 1 0 Myfield ss 3 0 1 0 A.Hicks cf 1 0 0 0 Florial cf 1 0 0 0 Andujar 3b 3 0 1 0 McKnney rf 3 0 0 0 Trreyes 2b 2 0 0 0 Pterson 2b 1 0 0 0 Totals 32 2 6 2 Totals 28 0 2 0

Houston 100 100 000—2 New York 000 000 000—0

E_Mayfield (4). DP_Houston 0, New York 2. LOB_Houston 4, New York 4. HR_Davis (4), White (2). SB_Tucker (2). CS_Straw (1).

IP H R ER BB SO Houston McCullers Jr. W, 2-0 4 1-3 1 0 0 1 5 McCurry H, 3 1 2-3 0 0 0 0 2 Armenteros S, 1-2 3 1 0 0 1 5 New York Montgomery L, 1-2 4 3 2 2 0 4 Robertson 2 1 0 0 0 3 Green 1 2-3 2 0 0 0 4 Gallegos 1 0 0 0 0 1 Lail 1-3 0 0 0 0 0

HBP_by_McCullers Jr. (Walker), Montgomery (Stassi).

Umpires_Home, Vic Carapazza; First, Mark Wegner; Second, Dan Iassogna; Third, Jeremie Rehak.

T_2:33. A_10,123