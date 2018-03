Astros 6, Marlins 6

Houston Miami ab r h bi ab r h bi Sprnger dh 3 0 1 0 Bra.Lee rf 1 0 0 0 Ritchie ph 1 1 0 0 J.Trner rp 2 0 0 0 Reddick rf 2 0 0 0 C.Mybin cf 3 0 1 1 K.Tcker rf 2 1 1 2 J.Shuck cf 1 0 1 0 J.Altve 2b 3 0 0 0 S.Cstro 2b 4 0 0 0 A.Nunez 2b 1 1 1 0 Y.Rvera 2b 1 0 0 0 C.Crrea ss 1 0 0 0 Ju.Bour 1b 3 1 0 0 A.Serra pr 2 1 2 4 P.Money ss 1 0 0 0 Gnzalez 1b 3 0 0 0 Detrich lf 3 1 1 0 R.Cesar pr 2 0 0 0 G.Coper lf 2 1 1 0 Bregman 3b 2 0 0 0 Cmpbell 3b 1 0 0 1 Myfield pr 1 0 0 0 Glloway rf 3 0 1 0 E.Gttis c 2 0 0 0 Wallach c 1 0 0 0 G.Stbbs c 2 0 1 0 C.Admes 3b 1 1 0 0 J.Kmmer lf 3 0 1 0 M.Rojas ss 2 1 1 0 A.Grcia lf 1 1 0 0 Vn Slyk 1b 0 0 0 0 Mrsnick cf 2 0 0 0 J.Urena sp 1 0 0 0 Frguson cf 2 1 1 0 T.Telis ph 1 1 0 0 Holaday c 2 0 1 2 Totals 35 6 8 6 Totals 33 6 7 4

Houston 000 000 006—6 Miami 020 020 020—6

E_Bregman 2 (3), Gattis (1). DP_Houston 0, Miami 3. LOB_Houston 8, Miami 9. 2B_Springer (6), Dietrich (2), Cooper (1), Holaday (2). HR_Sierra (1). SB_Maybin (1), Shuck (2), Galloway (5).

IP H R ER BB SO Houston Morton 4 2-3 3 4 1 3 4 Peacock 1 1-3 1 0 0 1 3 Hoyt 1 1 0 0 0 2 Ramsey 2-3 2 2 2 2 1 Guduan 1 1-3 0 0 0 1 2 Miami Urena 3 1 0 0 2 1 Guerrero H, 2 1 0 0 0 0 0 Barraclough H, 2 1 0 0 0 0 2 Turner 3 2-3 6 5 5 4 2 Diaz BS, 0-1 1-3 1 1 1 0 0

HBP_by_Morton (Lee).

Umpires_Home, Ben May; First, Jerry Meals; Second, Greg Gibson; Third, David Rackley.

T_3:10. A_3,673