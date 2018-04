Blues-Avalanche Sums

St. Louis 0 1 1—2 Colorado 1 2 2—5

First Period_1, Colorado, Girard 4 (Soderberg, Comeau), 19:14. Penalties_Barberio, COL, (slashing), 4:51; Bortuzzo, STL, (slashing), 12:52.

Second Period_2, Colorado, Barrie 14 (Rantanen, Landeskog), 6:11 (pp). 3, St. Louis, Schwartz 24 (Schenn, Pietrangelo), 12:28 (pp). 4, Colorado, MacKinnon 39 (Landeskog), 16:58. Penalties_Dunn, STL, (tripping), 5:02; St. Louis bench, served by Soshnikov (delay of game), 6:11; Barberio, COL, (interference), 10:59; Sobotka, STL, (roughing), 16:08; Jost, COL, (roughing), 16:08.

Third Period_5, Colorado, Landeskog 25 (MacKinnon), 16:37. 6, St. Louis, Schenn 28 (Berglund, Schwartz), 19:22. 7, Colorado, Nieto 15 (Soderberg), 19:51. Penalties_None.

Shots on Goal_St. Louis 8-14-12_34. Colorado 12-17-10_39.

Power-play opportunities_St. Louis 1 of 2; Colorado 1 of 3.

Goalies_St. Louis, Allen 27-25-3 (37 shots-34 saves). Colorado, Bernier 19-13-3 (34-32).

A_18,087 (18,007). T_2:56.

Referees_Dan O'Halloran, Kelly Sutherland. Linesmen_Lonnie Cameron, Jonny Murray.