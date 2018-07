Brewers 5, Dodgers 2

Milwaukee Los Angeles ab r h bi ab r h bi Yelich rf 5 1 1 0 Pderson lf 3 0 1 0 Mstakas 3b 4 0 0 0 M.Kemp ph-lf 2 0 0 0 Cain cf 5 0 1 0 M.Mchdo 3b 3 2 1 1 T.Shaw 2b 4 1 3 1 Muncy 1b 5 0 1 1 Knebel p 0 0 0 0 Grandal c 3 0 1 0 Braun lf 3 1 1 0 Bllnger cf 3 0 0 0 Thames 1b 4 1 1 3 C.Tylor ss 4 0 0 0 Pina c 4 1 2 0 Utley 2b 1 0 1 0 O.Arcia ss 4 0 0 0 K.Hrnan ph-2b 2 0 0 0 F.Prlta p 2 0 0 0 Puig rf 3 0 0 0 Hader p 1 0 0 0 Maeda p 1 0 0 0 Soria p 0 0 0 0 Floro p 0 0 0 0 Aguilar ph 1 0 1 1 Frsythe ph 0 0 0 0 Jffress p 0 0 0 0 Alxnder p 0 0 0 0 H.Perez 2b 0 0 0 0 P.Baez p 0 0 0 0 A.Brnes ph 1 0 0 0 Dan.Hds p 0 0 0 0 Totals 37 5 10 5 Totals 31 2 5 2

Milwaukee 103 000 010—5 Los Angeles 001 000 001—2

LOB_Milwaukee 8, Los Angeles 11. 2B_Yelich (22), Utley (10). 3B_Pina (2), Muncy (1). HR_Thames (14), M.Machado (26). S_Maeda (8).

IP H R ER BB SO Milwaukee Peralta 4 3 1 1 4 6 Hader W,4-0 2 0 0 0 2 3 Soria H,4 1 1 0 0 1 1 Jeffress 1 0 0 0 0 2 Knebel 1 1 1 1 0 1 Los Angeles Maeda L,7-6 4 2-3 7 4 4 3 4 Floro 1 1-3 0 0 0 0 2 Alexander 1 1 0 0 0 0 Baez 1 2 1 1 0 2 Hudson 1 0 0 0 0 1

HBP_by Peralta (Utley).

Umpires_Home, Pat Hoberg; First, Gerry Davis; Second, Alfonso Marquez; Third, Brian Knight.

T_3:44. A_44,933 (56,000).