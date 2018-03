Brewers 7, Dodgers 6

Milwaukee Los Angeles ab r h bi ab r h bi Broxton cf 2 0 0 0 A.Toles rf 4 0 1 0 L.Avles ss 1 0 0 0 Garlick rf 0 1 0 0 H.Perez 3b 3 0 0 0 J.Trner 3b 3 1 2 0 K.Hiura 2b 2 1 1 1 Thmpson lf 2 0 1 0 Santana rf 3 0 0 0 Ma.Kemp lf 3 1 0 0 T.Tylor lf 2 0 0 0 Verdugo cf 2 0 1 0 Ma.Pina c 3 0 0 0 Pderson cf 2 1 0 0 Bthncrt c 2 1 2 1 K.Frmer 3b 1 1 1 1 Aguilar 1b 2 1 1 0 Hrnndez 1b 2 0 0 1 Tr.Lutz cf 2 0 0 0 W.Smith c 1 0 0 0 O.Arcia ss 3 1 3 0 A.Brnes c 2 0 0 1 Cor.Ray rf 1 0 0 0 Rbinson pr 2 1 0 1 Phllips lf 2 0 0 0 C.Utley 2b 3 0 2 0 Gtewood 1b 0 0 0 0 Darvill pr 2 0 1 0 E.Sgard 2b 2 1 0 0 D.Slano ss 3 0 0 1 J.Hager 3b 1 0 0 0 M.Perez pr 0 0 0 0 J.Gerra sp 1 0 0 0 Kershaw sp 1 0 0 0 Ji.Choi ph 2 2 2 4 J.Peter ph 3 0 0 0 Totals 34 7 9 6 Totals 36 6 9 5

Milwaukee 000 014 101—7 Los Angeles 300 001 011—6

E_Perez (2), Culver (1). DP_Milwaukee 1, Los Angeles 0. LOB_Milwaukee 7, Los Angeles 10. 2B_Bethancourt (2), Aguilar (2), Arcia 2 (3), Turner (2), Farmer (4), Utley (2). HR_Hiura (1), Bethancourt (1), Choi (2). SB_Broxton (7). CS_Broxton (2). SF_Farmer (1).

IP H R ER BB SO Milwaukee Guerra 4 2-3 4 3 2 2 4 Drake H, 3 1 1-3 1 1 1 1 1 Hoover H, 2 1 0 0 0 0 0 Williams H, 4 1 2 1 1 1 0 Barnes S, 1-1 1 2 1 1 2 2 Los Angeles Kershaw 3 2-3 2 0 0 1 7 Liberatore H, 3 1-3 2 1 0 2 0 Culver L, 0-1 BS, 0-1 1 2-3 2 4 4 2 2 Jankowski 1-3 0 0 0 0 0 Cingrani 1 2 1 1 0 2 DeFratus 2 1 1 1 2 1

WP_Kershaw.

Umpires_Home, Chris Guccione; First, Adrian Johnson; Second, Scott Barry; Third, Lance Barksdale.

T_3:15. A_9,164