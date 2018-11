Canucks-Red Wings Sums

Vancouver 1 1 0 0—2 Detroit 0 1 1 0—3 Detroit won shootout 1-0.

First Period_1, Vancouver, Pettersson 10 (Eriksson, Goldobin), 13:39. Penalties_DeKeyser, DET, (high sticking), 8:16.

Second Period_2, Vancouver, Hutton 3 (Gudbranson, Gaudette), 11:21. 3, Detroit, Abdelkader 3, 13:43 (pp). Penalties_Gudbranson, VAN, (high sticking), 7:26; Detroit bench, served by Frk (delay of game), 11:21; Gaudette, VAN, (holding), 13:26.

Third Period_4, Detroit, Nyquist 2 (de la Rose), 1:37. Penalties_Green, DET, (high sticking), 6:40.

Overtime_None. Penalties_None.

Shootout_Vancouver 0 (Pettersson NG, Goldobin NG, Horvat NG), Detroit 1 (Larkin G, Nyquist NG, Abdelkader NG).

Shots on Goal_Vancouver 17-7-14-4_42. Detroit 7-11-11-1_30.

Power-play opportunities_Vancouver 0 of 3; Detroit 1 of 2.

Goalies_Vancouver, Markstrom 6-3-1 (30 shots-28 saves). Detroit, Howard 4-5-2 (42-40).

A_18,640 (20,000). T_2:47.

Referees_Wes McCauley, Kelly Sutherland. Linesmen_Steve Miller, Pierre Racicot.