Cavaliers-Knicks, Box

CLEVELAND (125)

Love 6-12 11-11 26, Osman 7-10 4-4 21, Zizic 3-6 2-4 8, Sexton 7-15 6-9 22, Knight 3-5 1-2 9, Nance Jr. 3-4 0-0 6, Chriss 0-5 0-0 0, Dellavedova 2-5 0-0 4, Clarkson 7-13 5-6 22, Stauskas 0-1 0-0 0, Nwaba 3-4 0-0 7. Totals 41-80 29-36 125.

NEW YORK (118)

Knox 3-12 2-4 8, Thomas 4-10 0-0 10, Vonleh 7-7 2-5 16, Smith Jr. 6-13 1-1 16, Dotson 4-10 1-2 9, Ellenson 4-10 2-2 13, Robinson 5-5 2-2 12, Mudiay 4-10 1-2 10, Trier 8-15 4-5 22, Jenkins 1-3 0-0 2. Totals 46-95 15-23 118.

Cleveland 27 30 28 40—125 New York 31 28 38 21—118

3-Point Goals_Cleveland 14-34 (Osman 3-4, Love 3-6, Clarkson 3-8, Knight 2-2, Sexton 2-6, Nwaba 1-1, Stauskas 0-1, Nance Jr. 0-1, Dellavedova 0-2, Chriss 0-3), New York 11-32 (Ellenson 3-5, Smith Jr. 3-9, Trier 2-4, Thomas 2-5, Mudiay 1-2, Dotson 0-3, Knox 0-4). Fouled Out_Robinson, Nance Jr.. Rebounds_Cleveland 40 (Love 8), New York 40 (Vonleh 10). Assists_Cleveland 24 (Osman 5), New York 26 (Smith Jr. 8). Total Fouls_Cleveland 20, New York 28. A_17,573 (19,812).