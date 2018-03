Coyotes-Panthers Sums

Arizona 1 1 0—2 Florida 0 0 4—4

First Period_1, Arizona, Keller 22 (Panik, Stepan), 14:36. Penalties_None.

Second Period_2, Arizona, Panik 11 (Stepan, Keller), 1:33 (pp). Penalties_Florida bench, served by Vatrano (too many men on the ice), 0:40; Ekman-Larsson, ARI, (holding), 8:03; Weegar, FLA, (cross checking), 8:03; Strome, ARI, (high sticking), 11:54; Ekman-Larsson, ARI, (holding), 18:17.

Third Period_3, Florida, Trocheck 29 (McGinn, Yandle), 6:13. 4, Florida, Trocheck 30 (Pysyk, Huberdeau), 9:33. 5, Florida, Malgin 11 (Mamin, Sceviour), 16:15. 6, Florida, McGinn 12 (Trocheck, Barkov), 19:46 (pp). Penalties_Archibald, ARI, (slashing), 9:59; Chychrun, ARI, (slashing), 18:58.

Shots on Goal_Arizona 13-11-4_28. Florida 9-20-18_47.

Power-play opportunities_Arizona 1 of 1; Florida 1 of 4.

Goalies_Arizona, Kuemper 12-6-4 (46 shots-43 saves). Florida, Reimer 19-13-5 (28-26).

A_14,905 (19,250). T_2:33.

Referees_Dan O'Rourke, Ian Walsh. Linesmen_Brian Mach, Jonny Murray.