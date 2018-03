Devils-Kings Sums

New Jersey 2 0 1—3 Los Angeles 0 0 0—0

First Period_1, New Jersey, Grabner 27, 8:29 (sh). 2, New Jersey, Hischier 16 (Severson, Gibbons), 13:27. Penalties_Wood, NJ, (holding), 5:54; Palmieri, NJ, (high sticking), 8:19; Moore, NJ, (hooking), 14:17; Lovejoy, NJ, (hooking), 15:19.

Second Period_None. Penalties_LaDue, LA, (holding), 9:03; Mitchell, LA, (hooking), 11:05; Wood, NJ, (interference), 11:16; LaDue, LA, (interference), 15:17; Coleman, NJ, (tripping), 18:23.

Third Period_3, New Jersey, Wood 17 (Boyle), 6:06. Penalties_Toffoli, LA, (cross checking), 15:29.

Shots on Goal_New Jersey 4-14-10_28. Los Angeles 19-8-11_38.

Power-play opportunities_New Jersey 0 of 4; Los Angeles 0 of 6.

Goalies_New Jersey, Kinkaid 19-9-2 (38 shots-38 saves). Los Angeles, Quick 28-26-2 (28-25).

A_18,230 (18,230). T_2:33.

Referees_Trevor Hanson, TJ Luxmore. Linesmen_Kory Nagy, Derek Nansen.