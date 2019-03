Devils-Rangers Sums

New Jersey 2 0 0—2 N.Y. Rangers 0 1 3—4

First Period_1, New Jersey, Severson 10 (McLeod, Agostino), 16:26. 2, New Jersey, Coleman 19 (Butcher, Zajac), 19:49 (pp). Penalties_Strome, NYR, (hooking), 4:54; Coleman, NJ, (holding), 10:35; McLeod, NJ, (high sticking), 14:16; Buchnevich, NYR, (tripping), 17:32; Yakovlev, NJ, (unsportsmanlike conduct), 17:32; Hajek, NYR, (high sticking), 19:08.

Second Period_3, N.Y. Rangers, Strome 12 (Shattenkirk, Namestnikov), 18:22. Penalties_Stafford, NJ, (tripping), 7:33; Pietila, NJ, (interference), 14:40.

Third Period_4, N.Y. Rangers, Hajek 1 (Strome, Kreider), 1:29. 5, N.Y. Rangers, Namestnikov 10 (Zibanejad, Skjei), 13:25. 6, N.Y. Rangers, Strome 13 (Namestnikov, Zibanejad), 19:50. Penalties_Coleman, NJ, (tripping), 14:48.

Shots on Goal_New Jersey 12-2-10_24. N.Y. Rangers 10-14-17_41.

Power-play opportunities_New Jersey 1 of 2; N.Y. Rangers 0 of 5.

Goalies_New Jersey, Schneider 4-10-3 (40 shots-37 saves). N.Y. Rangers, Lundqvist 18-17-10 (24-22).

A_17,386 (18,006). T_2:32.

Referees_Reid Anderson, Kelly Sutherland. Linesmen_Brandon Gawryletz, Pierre Racicot.