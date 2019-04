Diamondbacks 10, Padres 3

Arizona San Diego ab r h bi ab r h bi A.Jones rf 5 1 2 1 Kinsler 2b 2 0 0 0 E.Escbr 3b 5 0 1 1 Maton p 1 0 0 0 Flores 2b 5 1 1 0 Stock p 0 0 0 0 D.Prlta lf 5 2 3 1 Hosmer 1b 4 1 2 0 C.Wlker 1b 4 1 2 0 Machado 3b 3 1 1 0 K.Marte cf 5 3 3 1 F.Reyes rf 3 0 0 1 Ahmed ss 4 1 1 2 Myers lf 4 0 0 0 A.Avila c 3 1 1 2 Tts Jr. ss 4 1 1 2 M.Kelly p 2 0 0 0 Margot cf 1 0 0 0 Lamb ph 1 0 1 1 Erlin p 0 0 0 0 Dplnter p 1 0 0 0 G.Grcia ph-2b 3 0 0 0 Hedges c 3 0 0 0 Strahm p 0 0 0 0 F.Crdro cf 3 0 2 0 Totals 40 10 15 9 Totals 31 3 6 3

Arizona 212 040 100—10 San Diego 000 003 000— 3

E_Hedges (1). DP_Arizona 1, San Diego 2. LOB_Arizona 8, San Diego 4. 2B_Flores (2), D.Peralta 2 (3), C.Walker (2), Ahmed (3), Hosmer (2). HR_A.Jones (3), Tatis Jr. (1). SB_K.Marte (2). SF_Ahmed (2), F.Reyes (2).

IP H R ER BB SO Arizona Kelly W,1-0 6 5 3 3 2 3 Duplantier S,1-1 3 1 0 0 0 2 San Diego Strahm L,0-1 2 2-3 8 5 5 3 2 Erlin 2 1-3 4 4 3 0 2 Maton 3 3 1 1 1 1 Stock 1 0 0 0 0 3

Umpires_Home, Mike Everitt; First, Bill Welke; Second, Chris Guccione; Third, Lance Barrett.

T_3:04. A_18,683 (42,445).