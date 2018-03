Diamondbacks 15, Angels 9

Arizona Los Angeles ab r h bi ab r h bi K.Marte 2b 5 2 2 1 C.Young cf 2 1 0 0 Medrano 2b 1 0 0 0 B.Marsh rf 2 1 1 1 N.Ahmed ss 1 1 1 3 Vlbuena 1b 3 0 0 0 G.Crbbs ss 2 0 1 0 T.Hnter lf 2 1 1 1 Ja.Lamb 3b 3 2 0 1 R.Rvera dh 3 1 1 1 M.Herum 3b 2 0 0 0 Arakawa ph 1 1 0 0 C.Pello lf 3 2 1 2 F.Arcia ph 1 1 1 0 R.Flres lf 2 0 0 0 J.Marte 3b 1 1 0 1 Hrrmann 1b 4 1 2 3 J.Rojas 3b 1 0 0 0 C.Dcker 1b 1 1 1 0 Yng Jr. lf 0 0 0 0 J.Mrphy c 3 1 2 2 C.Crter 1b 1 0 0 1 Rbrtson rf 1 1 1 1 Fltcher 2b 2 0 0 1 M.Wlson cf 5 1 1 0 Ycinich 2b 1 0 1 1 Ke.Cron dh 2 2 1 2 Liriano rf 2 0 1 0 A.Grier rf 2 1 0 0 J.Adell cf 2 0 0 1 Rosario c 1 0 0 0 Fontana ss 3 1 1 0 Briceno c 2 0 0 0 C.Perez c 3 1 1 1 L.Rivas ss 1 0 0 0 Totals 38 15 13 15 Totals 33 9 8 9

Arizona 002 371 020—15 Los Angeles 100 002 501—9

E_Ahmed (2), Herum (1), Herrmann (1). LOB_Arizona 7, Los Angeles 8. 2B_Marte (3), Ahmed (5), Herrmann (2). 3B_Robertson (1), Wilson (1), Marsh (1), Fontana (1). HR_Herrmann (2), Rivera (3). CS_Liriano (2). SF_Cron 2 (2), Marte (2), Carter (2), Fletcher (1).

IP H R ER BB SO Arizona Medlen W, 1-0 3 1-3 0 1 0 2 1 Blazek 1 2-3 1 0 0 0 1 Atkinson 1 5 6 5 2 1 Bellow 1 0 1 0 1 0 Krehbiel 1 2-3 2 1 1 2 3 McCullough 1-3 0 0 0 0 1 Los Angeles Skaggs L, 0-1 3 4 4 4 5 4 Bard 1 2-3 3 4 4 2 3 Warmoth 1-3 2 4 4 2 0 Parker 1 1 1 1 0 1 Bedrosian 1 0 0 0 0 2 Krol 1 2 2 2 0 1 Anderson 1 1 0 0 0 2

HBP_by_Medlen (Young).

WP_Atkinson.

Balk_Skaggs.

Umpires_Home, Cory Blaser; First, Jim Reynolds; Second, Todd Tichenor; Third, Ryan Wills.

T_3:35. A_8,515