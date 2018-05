Diamondbacks 4, Astros 3

Houston Arizona ab r h bi ab r h bi Sprnger cf 5 1 2 1 D.Prlta lf 4 2 2 2 Altuve 2b 4 0 0 0 Dscalso 3b 2 0 1 0 Correa ss 5 0 0 0 Hirano p 0 0 0 0 Gurriel 1b 5 0 1 0 Bxbrger p 0 0 0 0 Reddick rf 3 1 0 0 Owings ph 0 0 0 0 Bregman 3b 3 0 1 0 Gldschm 1b 3 0 0 0 B.McCnn c 3 0 1 1 Pollock cf 4 0 1 2 Mrsnick pr 0 1 0 0 Sza Jr. rf 3 0 0 0 Stassi c 0 0 0 0 K.Marte 2b 3 0 0 0 Ma.Gnza lf 2 0 0 0 Ahmed ss 4 0 0 0 Morton p 2 0 1 0 Mathis c 4 0 1 0 Gattis ph 1 0 0 0 J.Dyson pr 0 0 0 0 McHugh p 0 0 0 0 Greinke p 2 1 1 0 J.Smith p 0 0 0 0 Chafin p 0 0 0 0 Fisher ph 1 0 1 1 Bradley p 0 0 0 0 Rondon p 0 0 0 0 Avila ph 0 0 0 0 Dvenski p 0 0 0 0 Marrero pr-3b 1 1 0 0 Peacock p 0 0 0 0 Totals 34 3 7 3 Totals 30 4 6 4

Houston 000 010 020—3 Arizona 110 010 001—4

LOB_Houston 10, Arizona 10. 2B_B.McCann (3), Fisher (2), Descalso (5), Greinke (2). HR_Springer (7), D.Peralta (6). SB_Marrero (3). SF_Pollock (2).

IP H R ER BB SO Houston Morton 5 3 3 3 4 3 McHugh 1 1-3 1 0 0 2 1 Smith 2-3 0 0 0 0 1 Rondon 1 0 0 0 0 1 Devenski L,1-1 2-3 1 1 1 2 1 Peacock 0 1 0 0 0 0 Arizona Greinke 5 2-3 5 1 1 2 5 Chafin 0 0 0 0 2 0 Bradley H,11 1 1-3 0 0 0 0 0 Hirano BS,1 1 2 2 2 2 1 Boxberger W,1-2 1 0 0 0 0 1

Chafin pitched to 2 batters in the 6th

HBP_by Morton (Descalso). WP_Chafin.

Umpires_Home, Mike DiMuro; First, Roberto Ortiz; Second, Brian Gorman; Third, Dan Iassogna.

T_3:34. A_39,154 (48,519).