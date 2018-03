Diamondbacks 4, Dodgers 1

Los Angeles Arizona ab r h bi ab r h bi C.Tylor cf 3 0 0 0 Peralta lf 3 1 1 0 L.Lndon cf 1 0 0 0 Hzlbker lf 1 0 0 0 C.Sager ss 3 0 0 0 Pollock cf 3 0 0 1 J.Trner 3b 3 0 0 0 C.Wlker 1b 1 0 0 0 An.Mora 3b 1 0 0 0 Gldhmdt 1b 2 1 0 0 Bllnger 1b 3 1 2 1 Fuentes cf 1 1 1 0 Gav.Lux ss 1 0 0 0 Ja.Lamb 3b 2 0 1 2 Ma.Kemp lf 3 0 0 0 C.Pello pr 0 0 0 1 L.Raley lf 1 0 0 0 Sza Jr. rf 3 0 1 0 Ya.Puig rf 3 0 0 0 G.Crbbs ss 1 0 0 0 Ro.Gale c 1 0 1 0 A.Avila dh 3 0 0 0 Frsythe 2b 3 0 0 0 Wstbrok ph 1 0 0 0 Con.Joe 1b 0 0 0 0 K.Marte ss 3 0 0 0 A.Brnes c 2 0 1 0 J.Mrphy c 2 1 0 0 Cadrado rf 1 0 0 0 K.Ngron 2b 2 0 1 0 K.Frmer dh 2 0 1 0 C.Heady ph 1 0 0 0 Totals 32 1 5 1 Totals 28 4 5 4

Los Angeles 000 100 000—1 Arizona 003 000 01x—4

E_Bellinger (2), Marte (3). DP_Los Angeles 1, Arizona 0. LOB_Los Angeles 9, Arizona 5. 2B_Lamb (1), Negron (3). 3B_Fuentes (2). HR_Bellinger (2). SF_Puello (1).

IP H R ER BB SO Los Angeles Buehler 2 0 0 0 1 2 Font L, 0-2 2 2 3 3 2 2 Venditte 1 0 0 0 1 1 Corcino 2 2 0 0 0 1 Baker 1 1 1 1 0 1 Arizona Koch W, 2-0 3 2 0 0 0 1 Blazek H, 1 1 1 1 1 0 1 Salas H, 3 1 1 0 0 0 0 Bracho H, 4 1 0 0 0 1 1 Medlen H, 1 2 0 0 0 2 1 Krehbiel S, 2-2 1 1 0 0 1 0

HBP_by_Medlen (Farmer).

WP_Buehler, Bracho.

Balk_Bracho.

Umpires_Home, Jeff Nelson; First, Mike Everitt; Second, Mark Carlson; Third, Chris Guccione.

T_2:52. A_13,796