Dodgers 2, Cubs 1

Chicago Los Angeles ab r h bi ab r h bi Almora cf 4 0 0 0 Pderson cf-lf 4 0 0 0 J.Wlson p 0 0 0 0 Muncy 2b-1b 2 0 0 0 Hancock p 0 0 0 0 J.Trner 3b 4 0 2 0 Heyward rf 4 0 0 0 Bllnger 1b-cf 3 0 1 0 Zobrist 2b 3 1 1 0 M.Kemp lf 2 0 0 0 Rizzo 1b 4 0 1 0 Frsythe 2b 0 0 0 0 J.Baez ss-3b 3 0 0 1 Grandal c 3 0 0 0 Schwrbr lf 4 0 2 0 K.Hrnan ss 3 1 1 1 I.Happ 3b-cf 3 0 2 0 Puig rf 3 0 0 0 Gimenez c 2 0 0 0 Maeda p 2 0 0 0 Cntrras ph-c 1 0 1 0 Alxnder p 0 0 0 0 Undrwd p 1 0 0 0 C.Tylor ph 1 1 1 1 L Stlla ph 1 0 0 0 K.Jnsen p 0 0 0 0 R.Rsrio p 0 0 0 0 Bass p 0 0 0 0 Russell ph-ss 1 0 0 0 Totals 31 1 7 1 Totals 27 2 5 2

Chicago 000 000 001—1 Los Angeles 010 000 01x—2

DP_Chicago 1, Los Angeles 2. LOB_Chicago 5, Los Angeles 4. 2B_Bellinger (15). HR_K.Hernandez (13), C.Taylor (9). SF_J.Baez (3).

IP H R ER BB SO Chicago Underwood Jr. L,0-1 4 2 1 1 3 3 Rosario 1 2-3 2 0 0 0 0 Bass 1 1-3 0 0 0 0 0 Wilson 2-3 1 1 1 0 1 Hancock 1-3 0 0 0 0 0 Los Angeles Maeda W,5-4 7 3 0 0 1 9 Alexander H,7 1 2 0 0 0 0 Jansen S,20-22 1 2 1 1 0 0

Umpires_Home, Angel Hernandez; First, Bill Miller; Second, Todd Tichenor; Third, Alan Porter.

T_2:32. A_41,750 (56,000).