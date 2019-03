Dodgers 3, Rockies 1

Los Angeles Colorado ab r h bi ab r h bi Pollock cf 3 0 0 0 Blckmon rf 3 0 1 0 J.Peter 1b 1 0 0 0 Sunders lf 1 0 1 0 J.Trner 3b 3 1 1 1 Arenado 3b 2 0 0 0 Ke.Ruiz c 1 0 1 0 T.Nevin 3b 1 0 0 0 M.Muncy 1b 3 0 1 2 D.Mrphy 1b 3 0 0 0 Santana 3b 1 0 0 0 Metzler 2b 1 0 0 0 Hrnndez 2b 3 0 1 0 T.Story ss 3 0 0 0 D.Liput 2b 1 0 0 0 Czinege 1b 1 0 0 0 Bllnger rf 3 0 0 0 Rynolds dh 3 1 1 1 Carrera lf 1 0 0 0 T.Mrphy ph 1 0 0 0 Pderson lf 3 0 1 0 Da.Dahl lf 3 0 0 0 Orlando rf 1 0 0 0 Mrclino rf 1 0 0 0 R.Mrtin c 2 1 1 0 McMahon 2b 2 0 0 0 Verdugo cf 1 0 0 0 P.Money ss 1 0 1 0 D.Frese dh 2 1 1 0 Innetta c 2 0 0 0 M.Beaty ph 1 0 0 0 Ncholas c 1 0 0 0 C.Tylor ss 3 0 0 0 R.Tapia cf 2 0 0 0 W.Rgers cf 1 0 0 0 Totals 33 3 7 3 Totals 32 1 4 1

Los Angeles 000 003 000—3 Colorado 000 000 010—1

E_Taylor (2), Ahmed 2 (3). DP_Los Angeles 1, Colorado 3. LOB_Los Angeles 3, Colorado 5. 2B_Turner (4), Muncy (2), Pederson (1). HR_Reynolds (2).

IP H R ER BB SO Los Angeles Urias 3 0 0 0 1 2 Cingrani 1 1 0 0 0 0 Chargois W, 1-0 BS, 0-4 1 0 0 0 0 0 Kelly H, 2 1 0 0 0 0 0 Floro H, 1 1 0 0 0 0 1 Cabrera H, 1 1 3 1 1 0 1 Somsen S, 1-1 1 0 0 0 0 2 Colorado Bettis 4 1 0 0 0 5 Dunn 1 0 0 0 0 1 Oh L, 0-1 1 4 3 3 0 2 Shaw 1 1 0 0 0 0 Howard 2 1 0 0 0 2

Umpires_Home, Brian Knight; First, Jim Reynolds; Second, Chris Segal; Third, Chad Whitson.

T_2:24. A_11,091