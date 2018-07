Giants 13, Cardinals 8

St. Louis San Francisco ab r h bi ab r h bi Bader rf-cf 4 2 1 0 Duggar cf 6 1 2 0 Pham cf 3 0 0 0 Posey c 5 2 0 0 Wong 2b 1 0 0 0 McCtchn rf 6 0 3 1 Tvilala p 0 0 0 0 Belt 1b 3 2 2 1 Mrtinez 1b-rf 5 0 3 1 B.Crwfr ss 4 1 1 0 Ozuna lf 4 1 1 1 Sndoval 3b 5 3 3 5 Gyorko 3b-1b-3b 5 1 2 0 Hanson 2b 5 2 3 1 DeJong ss 4 1 1 0 G.Hrnan lf 4 1 2 2 Munoz 2b-3b-2b 2 2 2 3 D.Hllnd pr 0 0 0 0 Pena c 4 0 0 0 S.Dyson p 0 0 0 0 J.Flhrt p 1 0 0 0 Black p 0 0 0 0 Mayers p 0 0 0 0 Watson p 0 0 0 0 De.Fwlr ph 1 0 0 0 d'Arnud ph 1 0 0 0 Brebbia p 0 0 0 0 Blach p 0 0 0 0 G.Grcia ph 1 0 0 0 Bmgrner p 2 1 1 0 G.Hllnd p 0 0 0 0 Moronta p 0 0 0 0 Cecil p 0 0 0 0 Pence ph-lf 2 0 0 0 M.Crpnt ph-1b 1 1 1 3 Totals 36 8 11 8 Totals 43 13 17 10

St. Louis 010 210 130— 8 San Francisco 003 035 02x—13

E_DeJong 2 (5). DP_San Francisco 1. LOB_St. Louis 7, San Francisco 11. 2B_Duggar (1), Belt (16), Hanson (13), G.Hernandez (9). HR_Munoz (5), M.Carpenter (17), Sandoval (8). SB_Bader (9), Munoz (4). SF_Ozuna (3).

IP H R ER BB SO St. Louis Flaherty 2 1-3 4 3 2 2 2 Mayers 1 2-3 1 0 0 0 1 Brebbia L,1-3 1 4 3 3 0 1 Holland 2-3 4 5 5 2 1 Cecil 1 1-3 1 0 0 1 0 Tuivailala 1 3 2 1 0 1 San Francisco Bumgarner W,2-3 5 1-3 7 4 4 2 6 Moronta H,5 2-3 0 0 0 0 2 Dyson 1 2 1 1 0 1 Black 1-3 1 3 3 2 0 Watson H,22 2-3 0 0 0 0 1 Blach 1 1 0 0 0 2

HBP_by Bumgarner (Bader). WP_Mayers.

Umpires_Home, Brian O'Nora; First, Fieldin Cubreth; Second, CB Bucknor; Third, Chris Conroy.

T_3:47. A_38,855 (41,915).