Indians 10, Rangers 3

Cleveland Texas ab r h bi ab r h bi Y.Gomes dh 3 0 1 2 DShelds cf 2 0 1 0 E.Perez pr 1 2 0 1 Cardona cf 2 0 0 0 B.Guyer lf 3 0 1 0 Rbinson dh 2 1 0 0 H.Nlson pr 2 1 1 2 O'Neill ph 1 0 1 0 R.Perez c 3 1 1 1 E.Andrs ss 2 1 1 2 T.Isacs pr 1 0 0 0 Alberto ss 2 0 0 0 M.Npoli 1b 3 0 2 0 N.Mzara rf 1 0 0 0 M.Reves 1b 2 0 1 1 Hineman rf 2 1 2 1 Rfsnydr rf 3 0 0 1 Rya.Rua lf 2 0 1 0 J.Mrphy c 1 1 1 0 C.Tocci pr 2 0 0 0 T.Nquin cf 4 0 0 0 Ro.Odor 2b 2 0 0 0 T.Mrphy rf 0 1 0 0 L.Marte 2b 2 0 1 0 Gnzalez ss 3 0 1 0 J.Prfar 3b 2 0 0 0 Wkmatsu ss 2 0 0 0 C.Lopes 3b 1 0 0 0 D.Maggi 2b 3 2 1 1 De.Hood 1b 2 0 0 0 Rdrguez 3b 2 0 1 0 Pr.Beck ph 1 0 0 0 Hggerty ph 2 2 1 0 Ncholas c 2 0 0 0 Moorman c 1 0 0 0 Totals 38 10 12 9 Totals 31 3 7 3

Cleveland 000 001 432—10 Texas 200 000 001—3

E_Alberto (1), Beck (1). DP_Cleveland 1, Texas 1. LOB_Cleveland 10, Texas 4. 2B_Gomes (6), Nelson (1), Rodriguez (1). 3B_Heineman (1). HR_Perez (5), Andrus (2), Heineman (1). SB_Napoli (1), Maggi (3), Haggerty (1). CS_Gonzalez (3), DeShields (3). SF_Refsnyder (2).

IP H R ER BB SO Cleveland Kluber W, 4-0 6 3 2 2 2 6 McAllister H, 4 2-3 1 0 0 1 2 Brown H, 1 1-3 0 0 0 0 0 Otero 1 1 0 0 0 0 Marshall 1 2 1 1 0 0 Texas Hamels 3 3 0 0 2 1 Claudio H, 3 1-3 1 0 0 0 1 Kela H, 2 2-3 0 0 0 0 2 Leclerc H, 3 1 1 0 0 0 2 Jepsen H, 2 1 1 1 1 0 1 Zawadzki L, 0-1 BS, 0-1 1-3 3 4 4 2 0 Fontenot 2-3 0 0 0 0 0 Jones 1 2 3 2 0 1 Delabar 2-3 1 2 0 2 1 Mendez 1-3 0 0 0 0 0

HBP_by_Zawadzki (Perez), Jones (Guyer).

WP_Jones.

Balk_Kela.

Umpires_Home, Jordan Baker; First, Stu Scheurwater; Second, John Libka; Third, Charlie Ramos.

T_3:00 (:10 delay). A_8,900