Mariners 3, Tigers 2, 11 innings,

Detroit Seattle ab r h bi ab r h bi Martin dh 4 0 0 0 D.Grdon 2b 4 1 1 0 J.Jones cf 5 0 1 0 Segura ss 5 1 2 1 Cstllns rf 5 1 2 0 Haniger rf 3 1 2 2 Joh.Hck 1b 5 1 2 2 Healy 1b 4 0 0 0 Goodrum 2b-3b 5 0 0 0 Seager dh 4 0 0 0 J.McCnn c 5 0 2 0 Heredia cf 4 0 0 0 Mahtook lf 4 0 1 0 Beckham 3b 2 0 0 0 J.Iglss ss 4 0 1 0 Gamel ph-lf 1 0 0 0 Kozma 3b 3 0 0 0 Freitas c 2 0 0 0 V.Mrtin ph 1 0 1 0 Zunino ph-c 2 0 1 0 D.Mchdo pr-2b 0 0 0 0 An.Rmne lf-3b 4 0 0 0 Totals 41 2 10 2 Totals 35 3 6 3

Detroit 200 000 000 00—2 Seattle 000 000 002 01—3

E_Freitas (1), J.Iglesias (2). DP_Seattle 1. LOB_Detroit 7, Seattle 5. 2B_Mahtook (3), J.Iglesias (10). HR_Joh.Hicks (5), Haniger (11). SB_J.Jones (5), D.Gordon (16). CS_Segura (2).

IP H R ER BB SO Detroit Liriano 8 1 0 0 3 5 Greene BS,3 1 2 2 2 0 0 Jimenez 1 1 0 0 0 1 Farmer L,0-3 0 2 1 1 0 0 Seattle LeBlanc 5 1-3 7 2 2 1 5 Cook 2-3 1 0 0 0 1 Pazos 1 0 0 0 0 1 Altavilla 1 0 0 0 0 1 Nicasio 1 0 0 0 0 1 Diaz 1 1 0 0 0 1 Vincent W,2-1 1 1 0 0 0 2

Umpires_Home, Mike Muchlinski; First, Tim Timmons; Second, Rob Drake; Third, Mike Winters.

T_3:21. A_34,252 (47,943).