Mariners 7, Angels 0

Los Angeles Seattle ab r h bi ab r h bi Simmons dh 3 0 0 0 D.Grdon cf 3 0 1 1 Zmmrman ph 1 0 0 0 B.Bshop cf 0 1 0 0 Vlbuena 3b 3 0 0 0 J.Sgura ss 3 0 2 0 Grterol c 1 0 1 0 Brigman ss 1 0 0 0 A.Pjols 1b 1 0 0 0 K.Sager 3b 4 1 1 1 C.Crter 1b 2 0 1 0 R.Healy 1b 3 1 1 1 R.Rvera c 3 0 0 0 M.Hague 1b 1 0 1 0 Yng Jr. cf 2 0 0 0 M.Znino c 2 1 1 2 J.Marte ph 1 0 0 0 Freitas c 1 0 0 0 Fltcher ss 3 0 0 0 Vglbach dh 3 1 1 1 K.Cwart 2b 3 0 0 0 Beckham 2b 3 1 1 0 Liriano rf 3 0 1 0 Ada.Law 2b 1 0 0 0 Hrmsllo lf 3 0 0 0 Ju.Lake lf 2 0 0 0 B.Amral lf 2 0 0 0 Androli rf 1 1 0 0 A.Aplin rf 1 0 0 0 Totals 29 0 3 0 Totals 31 7 9 6

Los Angeles 000 000 000—0 Seattle 021 200 20x—7

E_Cowart (2). DP_Los Angeles 1, Seattle 1. LOB_Los Angeles 3, Seattle 4. 2B_Healy (1). 3B_Beckham (1). HR_Seager (1), Zunino (2), Vogelbach (4). SB_Bishop (1), Segura (4). CS_Gordon (1).

IP H R ER BB SO Los Angeles Lamb L, 1-3 3 5 5 4 2 4 Middleton 1 2-3 2 0 0 1 3 Alvarez 1 1-3 0 0 0 0 1 Ramirez 1 2 2 2 0 1 Pena 1 0 0 0 0 1 Seattle Gonzales W, 1-1 5 2-3 1 0 0 1 3 Nicasio 1-3 0 0 0 0 0 Pazos 2 1 0 0 0 2 Phelps 1 1 0 0 0 1

HBP_by_Ramirez (Bishop).

PB_Graterol.

Umpires_Home, Mike Muchlinski; First, Scott Barry; Second, Derek Eaton; Third, Quinn Wolcott.

T_2:36. A_11,364