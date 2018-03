Mariners 7, Cubs 3

Chicago Seattle ab r h bi ab r h bi Ia.Happ cf 4 1 1 1 D.Grdon cf 3 1 1 0 D.Wlson lf 0 0 0 1 Lberato pr 0 1 0 0 L Stlla 2b 3 0 0 0 J.Sgura ss 3 2 3 1 Z.Short 2b 1 0 0 0 Z.Vncej pr 0 1 0 0 Navarro 1b 4 0 1 0 Ro.Cano 2b 4 0 2 1 Brckmyr 1b 1 0 0 0 Da.Muno pr 0 1 0 0 Alm Jr. lf 4 0 0 0 Ne.Cruz dh 3 0 0 0 Freeman ss 2 0 1 0 Morales pr 0 1 0 0 Pieters cf 1 1 1 0 K.Sager 3b 4 0 1 1 Gimenez c 2 0 0 0 R.Healy 1b 3 0 1 0 A.Solis c 1 1 1 0 A.Rmine 1b 0 0 0 1 R.Court 3b 3 0 1 0 Haniger rf 4 0 1 1 Gmbrone 3b 1 0 0 0 M.Znino c 2 0 1 0 Zagunis dh 3 0 1 0 Marjama c 2 0 0 0 Hnnmann rf 4 0 1 1 Heredia lf 3 0 0 0 Nwnhuis ph 1 0 0 0 Totals 34 3 8 3 Totals 32 7 10 5

Chicago 100 000 002—3 Seattle 200 001 04x—7

E_Navarro (1), Zunino (1). DP_Chicago 1, Seattle 1. LOB_Chicago 9, Seattle 5. 2B_Freeman (5), Zagunis (3), Zunino (2). HR_Happ (7). SB_Gordon (3). SF_Romine (1).

IP H R ER BB SO Chicago Butler L, 0-2 5 4 2 2 1 1 Mills 2 1-3 6 5 4 2 0 Torrez 2-3 0 0 0 0 1 Seattle Hernandez W, 1-0 3 2-3 4 1 1 1 3 Altavilla H, 3 1-3 0 0 0 0 1 Rzepczynski H, 3 1 1 0 0 0 1 Miranda H, 1 3 0 0 0 1 4 Cook 1 3 2 2 2 2

Umpires_Home, Derek Eaton; First, Mike DiMuro; Second, Pat Hoberg; Third, Mike Cascioppo.

T_2:46. A_12,601