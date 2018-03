Mariners 9, Rangers 7

Seattle Texas ab r h bi ab r h bi D.Grdon cf 4 1 1 0 DShelds cf 3 0 1 0 Androli cf 2 0 0 0 C.Tocci lf 2 0 0 0 J.Sgura ss 3 0 3 2 Sh.Choo rf 3 1 2 1 Z.Vncej ph 2 1 1 1 De.Hood rf 2 1 1 1 Heredia lf 3 1 1 1 E.Andrs ss 2 1 1 1 C.Tylor lf 1 0 0 0 D.Brney ss 2 0 1 0 M.Znino c 4 2 3 1 A.Bltre dh 3 0 1 1 Vglbach 1b 4 1 2 3 Plouffe ph 1 0 0 0 T.Mtter pr 1 1 1 0 J.Gallo 1b 3 1 2 0 Marjama dh 3 0 1 0 Pr.Beck 1b 1 0 1 0 Mi.Ford ph 1 0 0 0 Ro.Odor 2b 3 0 0 0 Nwnhuis rf 4 1 1 1 L.Marte 2b 1 0 1 0 B.Amral rf 1 0 0 0 J.Prfar 3b 3 1 1 2 Beckham 3b 2 1 0 0 De Leon ss 1 0 0 0 Mjs-Brn 3b 2 0 0 0 Rbinson lf 4 1 1 1 Da.Muno 2b 1 0 0 0 Centeno c 1 1 0 0 Brigman 2b 2 0 0 0 C.Csali c 2 0 0 0 Totals 40 9 14 9 Totals 37 7 13 7

Seattle 122 000 310—9 Texas 213 000 001—7

E_Andrus (2). DP_Seattle 1, Texas 1. LOB_Seattle 10, Texas 5. 2B_Heredia (3), Zunino (1), Vogelbach (7), Marjama (2), Andrus (2). HR_Vincej (1), Vogelbach (3), Choo (2), Hood (2), Profar (1), Robinson (2). SB_Heredia (1), Motter (6). SF_Heredia (1), Andrus (1).

IP H R ER BB SO Seattle Leake 4 9 6 6 0 3 Altavilla W, 1-1 2 0 0 0 0 1 Rzepczynski H, 2 1 2 0 0 0 0 Bradford S, 1-1 2 2 1 1 0 1 Texas Moore 4 1-3 8 5 3 1 5 Goeddel H, 2 2-3 1 0 0 0 1 Diekman H, 1 1 0 0 0 0 1 Bush L, 0-3 BS, 0-2 1 3 3 3 0 2 Delabar 2-3 2 1 1 2 1 Jepsen 1 1-3 0 0 0 0 3

HBP_by_Leake (Centeno), Moore (Beckham).

Umpires_Home, Sean Ryan; First, Mike Muchlinski; Second, Adam Hamari; Third, Roberto Ortiz.

T_2:55. A_9,013