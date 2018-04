Mets 3, Nationals 2

New York Washington ab r h bi ab r h bi A.Cbrra 2b 5 1 2 1 T.Trner ss 3 0 1 0 Cespdes lf 5 0 0 0 Rendon 3b 2 0 0 0 Flores 1b 2 0 0 0 Rynolds 3b 2 0 0 0 Cnforto ph 0 0 0 0 Harper rf 3 1 1 1 A.Gnzal 1b 1 0 0 0 Zmmrman 1b 4 0 0 0 T.Frzer 3b 3 1 1 1 Kndrick 2b 4 0 1 0 d'Arnud c 4 0 1 1 M.Tylor cf 4 1 0 0 Bruce rf 4 0 2 0 Goodwin lf 2 0 0 0 Lagares cf 3 0 1 0 P.Svrno c 3 0 2 1 Matz p 2 0 0 0 M.Adams ph 1 0 0 0 Jo.Ryes ph 1 0 0 0 G.Gnzal p 2 0 0 0 H.Rbles p 0 0 0 0 Grace p 0 0 0 0 A.Ramos p 0 0 0 0 Kntzler p 0 0 0 0 Nimmo ph 0 0 0 0 Eaton ph 1 0 0 0 Rhame p 0 0 0 0 Madson p 0 0 0 0 Blevins p 0 0 0 0 Dlittle p 0 0 0 0 Familia p 0 0 0 0 A.Rsrio ss 4 1 1 0 Totals 34 3 8 3 Totals 31 2 5 2

New York 000 001 200—3 Washington 000 011 000—2

E_Goodwin (1), T.Frazier (2). DP_Washington 1. LOB_New York 9, Washington 6. 2B_A.Cabrera (3), T.Frazier (3), Bruce (3). HR_Harper (5). SB_Nimmo (1), T.Turner (4), Harper (1), M.Taylor (4), Goodwin (1), P.Severino (1). S_Goodwin (1).

IP H R ER BB SO New York Matz 5 3 1 0 2 8 Robles W,1-0 1 2 1 1 0 1 Ramos H,2 1 0 0 0 0 0 Rhame H,1 1-3 0 0 0 0 0 Blevins 0 0 0 0 1 0 Familia S,4-4 1 2-3 0 0 0 0 1 Washington Gonzalez 5 1-3 6 1 1 3 6 Grace 2-3 0 0 0 0 0 Kintzler L,0-1 BS,1 1 2 2 2 1 1 Madson 1 0 0 0 1 1 Doolittle 1 0 0 0 0 2

Blevins pitched to 1 batter in the 8th

Umpires_Home, Marty Foster; First, Mark Ripperger; Second, Joe West; Third, Doug Eddings.

T_2:59. A_28,952 (41,313).