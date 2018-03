Orioles 7, Red Sox 3

Baltimore Boston ab r h bi ab r h bi Presley lf 4 1 2 2 M.Betts rf 1 2 1 1 Rdrguez 1b 1 1 1 0 Marrero 3b 2 0 0 0 Rickard cf 4 1 1 0 Brd Jr. cf 3 0 1 0 C.Jseph 2b 1 1 1 0 Tzu.Lin ss 2 0 0 0 C.Rsmus rf 3 0 1 1 Ramirez dh 3 0 2 1 Mntcstl ph 2 1 2 3 D L Grr ph 2 0 1 0 Vlencia 3b 3 0 0 0 Mrtinez lf 3 0 0 0 McKenna cf 1 0 0 0 Cstillo rf 2 0 0 0 Alvarez 1b 4 0 1 0 Bgaerts ss 3 0 0 0 Salcedo ss 1 0 0 0 Tavarez cf 0 0 0 0 C.Sisco c 2 1 1 1 R.Dvers 3b 3 1 1 0 A.Wynns c 2 0 1 0 Ty.Hill lf 1 0 0 0 R.Tjada 2b 3 1 0 0 Mreland 1b 3 0 0 0 Ystzmsk lf 2 0 1 0 D J Jr. 1b 1 0 0 0 Stewart dh 4 0 1 0 E.Nunez 2b 2 0 0 1 Srdinas ss 3 0 0 0 Br.Holt 2b 1 0 1 0 Rifaela rf 1 0 0 0 Swihart c 3 0 1 0 D.Btler c 0 0 0 0 Totals 41 7 13 7 Totals 35 3 8 3

Baltimore 200 200 003—7 Boston 101 100 000—3

E_Harvey (1), Tejada (3). LOB_Baltimore 9, Boston 10. 2B_Devers (3). HR_Mountcastle (2), Betts (1). SB_Tavarez (2). CS_Holt (2).

IP H R ER BB SO Baltimore Harvey W, 1-0 3 4 2 1 1 3 Scott H, 1 1 2 1 1 1 1 Akin H, 1 1 0 0 0 0 1 Baumann H, 1 1 1 0 0 0 0 Hanifee H, 1 1 1 0 0 0 0 Lowther H, 1 2-3 0 0 0 1 1 Meisinger S, 1-1 1 1-3 0 0 0 1 2 Boston Porcello L, 0-1 4 7 4 4 0 3 Smith 1 0 0 0 0 3 Hembree 1 0 0 0 0 0 Scott 1 1 0 0 1 2 Cuevas 1 1 0 0 0 0 Jimenez 2-3 4 3 3 0 0 Lau 1-3 0 0 0 0 1

HBP_by_Lowther (Holt), Porcello (Sisco).

WP_Harvey, Smith.

Umpires_Home, Marvin Hudson; First, Fieldin Culbreth; Second, Brian O'Nora; Third, Will Little.

T_3:09. A_9,880